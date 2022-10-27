https://ria.ru/20221027/reshenie-1827366700.html

Решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу было сугубо техническим, заявил Ирак

Решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу было сугубо техническим, заявил Ирак - РИА Новости, 27.10.2022

Решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу было сугубо техническим, заявил Ирак

Ирак рассматривает недавнее решение стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу как "сугубо техническое" и призывает не искать в нем политическую подоплеку, заявил РИА... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:15

2022-10-27T21:15

2022-10-27T21:15

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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Ирак рассматривает недавнее решение стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу как "сугубо техническое" и призывает не искать в нем политическую подоплеку, заявил РИА Новости постоянный представитель страны при ООН Мухаммад Хусейн Бахр аль-Улюм.Таким образом иракский дипломат ответил на критику со стороны США по поводу недавнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу. В частности, в Вашингтоне усмотрели в данном шаге политический подтекст и обвинили входящие в группу страны в том, что их решение играет на руку интересам России.При этом аль-Улюм затруднился ответить на вопрос, какую цену за баррель нефти Ирак считает для себя сбалансированной."Такое определение выносит правительство. Уровень (цены) сегодняшнего дня является приемлемым в нашей ситуации", - резюмировал постпред арабской республики при ООН.

https://ria.ru/20221010/panika-1822683372.html

ирак

вашингтон (штат)

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в мире, ирак, вашингтон (штат), сша, магатэ, оон, опек