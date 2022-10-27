Решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу было сугубо техническим, заявил Ирак
Постпред Ирака в ООН аль-Улюм: решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу было сугубо техническим
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Ирак рассматривает недавнее решение стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу как "сугубо техническое" и призывает не искать в нем политическую подоплеку, заявил РИА Новости постоянный представитель страны при ООН Мухаммад Хусейн Бахр аль-Улюм.
"Причина, по которой Ирак проголосовал за данное решение, носит чисто технический характер. Оно не имеет какого-либо политического подтекста. Таким образом, мы привержены поддержанию баланса рынка на текущем уровне, чтобы позволить всем странам извлечь для себя выгоду", - сказал аль-Улюм на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".
При этом аль-Улюм затруднился ответить на вопрос, какую цену за баррель нефти Ирак считает для себя сбалансированной.
"Такое определение выносит правительство. Уровень (цены) сегодняшнего дня является приемлемым в нашей ситуации", - резюмировал постпред арабской республики при ООН.
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