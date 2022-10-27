https://ria.ru/20221027/reparatsii-1827234977.html

Премьер Греции ответил на вопрос о репарациях со стороны Германии

Премьер Греции ответил на вопрос о репарациях со стороны Германии - РИА Новости, 27.10.2022

Премьер Греции ответил на вопрос о репарациях со стороны Германии

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не считает решенным вопрос о военных репарациях со стороны Германии. Об этом Мицотакис заявил, выступая вместе с... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:12

2022-10-27T16:12

2022-10-27T16:32

в мире

греция

германия

афины

кириакос мицотакис

олаф шольц

вторая мировая война (1939-1945)

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АФИНЫ, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не считает решенным вопрос о военных репарациях со стороны Германии. Об этом Мицотакис заявил, выступая вместе с канцлером Германии Олафом Штольцем с совместным заявлением для прессы после переговоров."Что касается пропасти между нами, то ее нужно преодолеть. Я не буду скрывать, что для Афин вопрос о военных репарациях остается открытым. Особенно оккупационный кредит. Его решение было бы взаимовыгодным. В то время, когда греко-германский союз, противостоящий вызовам времени, непоколебим", - сказал Мицотакис.По его словам, вопрос об оккупационном кредите имеет свои особенности."Мы всегда ждем обсуждения и решения этого вопроса, безусловно, признавая трудности и юридические проблемы, связанные с прошлым. Как я уже сказал, это дебаты, которые для нас остаются актуальными. Однако тот факт - и я хотел бы об этом сказать - что нам не удалось найти решение этого вопроса, на мой взгляд, не омрачает общий уровень греко-германских отношений и тот большой потенциал, который мы имеем для сотрудничества в ряде областей", - сказал премьер Греции.Мицотакис отметил, что Германия - один из основных инвесторов в Греции, один из основных рынков сбыта греческой сельскохозяйственной продукции и один из самых важных рынков для греческого туризма.Он отметил участие немецких компаний в крупных проектах, в частности, в области возобновляемых источников энергии.Канцлер Германии ушел от ответа на вопрос о выплате военных репараций Греции.Однако в интервью газете "Та Неа" в связи с визитом в Афины Шольц заявил, что юридически и политически вопрос репараций закрыт, признав, что в годы Второй мировой войны немцы совершили страшные преступления.Греция добивается от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиардов евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, она требует более 107,2 миллиарда евро компенсации за гибель и увечья людей. Берлин отказывается платить, заявляя, что давно компенсировал ущерб.

https://ria.ru/20221026/reparatsii-1826873536.html

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826966359.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, германия, афины, кириакос мицотакис, олаф шольц, вторая мировая война (1939-1945)