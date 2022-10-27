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Премьер Греции ответил на вопрос о репарациях со стороны Германии - РИА Новости, 27.10.2022
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Премьер Греции ответил на вопрос о репарациях со стороны Германии
Премьер Греции ответил на вопрос о репарациях со стороны Германии - РИА Новости, 27.10.2022
Премьер Греции ответил на вопрос о репарациях со стороны Германии
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не считает решенным вопрос о военных репарациях со стороны Германии. Об этом Мицотакис заявил, выступая вместе с... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:12
2022-10-27T16:32
в мире
греция
германия
афины
кириакос мицотакис
олаф шольц
вторая мировая война (1939-1945)
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АФИНЫ, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не считает решенным вопрос о военных репарациях со стороны Германии. Об этом Мицотакис заявил, выступая вместе с канцлером Германии Олафом Штольцем с совместным заявлением для прессы после переговоров."Что касается пропасти между нами, то ее нужно преодолеть. Я не буду скрывать, что для Афин вопрос о военных репарациях остается открытым. Особенно оккупационный кредит. Его решение было бы взаимовыгодным. В то время, когда греко-германский союз, противостоящий вызовам времени, непоколебим", - сказал Мицотакис.По его словам, вопрос об оккупационном кредите имеет свои особенности."Мы всегда ждем обсуждения и решения этого вопроса, безусловно, признавая трудности и юридические проблемы, связанные с прошлым. Как я уже сказал, это дебаты, которые для нас остаются актуальными. Однако тот факт - и я хотел бы об этом сказать - что нам не удалось найти решение этого вопроса, на мой взгляд, не омрачает общий уровень греко-германских отношений и тот большой потенциал, который мы имеем для сотрудничества в ряде областей", - сказал премьер Греции.Мицотакис отметил, что Германия - один из основных инвесторов в Греции, один из основных рынков сбыта греческой сельскохозяйственной продукции и один из самых важных рынков для греческого туризма.Он отметил участие немецких компаний в крупных проектах, в частности, в области возобновляемых источников энергии.Канцлер Германии ушел от ответа на вопрос о выплате военных репараций Греции.Однако в интервью газете "Та Неа" в связи с визитом в Афины Шольц заявил, что юридически и политически вопрос репараций закрыт, признав, что в годы Второй мировой войны немцы совершили страшные преступления.Греция добивается от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиардов евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, она требует более 107,2 миллиарда евро компенсации за гибель и увечья людей. Берлин отказывается платить, заявляя, что давно компенсировал ущерб.
https://ria.ru/20221026/reparatsii-1826873536.html
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в мире, греция, германия, афины, кириакос мицотакис, олаф шольц, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Греция, Германия, Афины, Кириакос Мицотакис, Олаф Шольц, Вторая мировая война (1939-1945)
16:12 27.10.2022 (обновлено: 16:32 27.10.2022)
 
Премьер Греции ответил на вопрос о репарациях со стороны Германии

Премьер Греции Мицотакис не считает вопрос о репарациях со стороны Германии закрытым

© AFP 2022 / Aris MessinisПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Афинах. 27 октября 2022
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Афинах. 27 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / Aris Messinis
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Афинах. 27 октября 2022
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АФИНЫ, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не считает решенным вопрос о военных репарациях со стороны Германии. Об этом Мицотакис заявил, выступая вместе с канцлером Германии Олафом Штольцем с совместным заявлением для прессы после переговоров.
"Что касается пропасти между нами, то ее нужно преодолеть. Я не буду скрывать, что для Афин вопрос о военных репарациях остается открытым. Особенно оккупационный кредит. Его решение было бы взаимовыгодным. В то время, когда греко-германский союз, противостоящий вызовам времени, непоколебим", - сказал Мицотакис.
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По его словам, вопрос об оккупационном кредите имеет свои особенности.
"Мы всегда ждем обсуждения и решения этого вопроса, безусловно, признавая трудности и юридические проблемы, связанные с прошлым. Как я уже сказал, это дебаты, которые для нас остаются актуальными. Однако тот факт - и я хотел бы об этом сказать - что нам не удалось найти решение этого вопроса, на мой взгляд, не омрачает общий уровень греко-германских отношений и тот большой потенциал, который мы имеем для сотрудничества в ряде областей", - сказал премьер Греции.
Мицотакис отметил, что Германия - один из основных инвесторов в Греции, один из основных рынков сбыта греческой сельскохозяйственной продукции и один из самых важных рынков для греческого туризма.
Он отметил участие немецких компаний в крупных проектах, в частности, в области возобновляемых источников энергии.
Канцлер Германии ушел от ответа на вопрос о выплате военных репараций Греции.
Однако в интервью газете "Та Неа" в связи с визитом в Афины Шольц заявил, что юридически и политически вопрос репараций закрыт, признав, что в годы Второй мировой войны немцы совершили страшные преступления.
Греция добивается от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиардов евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, она требует более 107,2 миллиарда евро компенсации за гибель и увечья людей. Берлин отказывается платить, заявляя, что давно компенсировал ущерб.
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В миреГрецияГерманияАфиныКириакос МицотакисОлаф ШольцВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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