https://ria.ru/20221027/remont-1827107657.html

В Ярославской области завершают капремонт амбулатории в поселке Ивановское

В Ярославской области завершают капремонт амбулатории в поселке Ивановское - РИА Новости, 27.10.2022

В Ярославской области завершают капремонт амбулатории в поселке Ивановское

В Ярославской области завершается капитальный ремонт врачебной амбулатории в поселке Ивановское, до этого здание не ремонтировали более 30 лет, сообщает... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:33

2022-10-27T10:33

2022-10-27T10:33

ярославская область

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ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. В Ярославской области завершается капитальный ремонт врачебной амбулатории в поселке Ивановское, до этого здание не ремонтировали более 30 лет, сообщает правительство региона.Амбулатория относится к Переславской центральной районной больнице."Практически все работы закончены, закуплены современное оборудование и транспорт. Осталось провести уборку помещений от строительного мусора. В ближайшие несколько дней амбулатория откроется, и жители поселка смогут посещать специалистов в комфортных условиях", - говорится в сообщении.По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в регионе продолжается работа по программе модернизации первичного звена здравоохранения. "В целом на все капитальные ремонты в Переславской ЦРБ в этом году предусмотрено порядка 50 миллионов рублей, практически все объекты уже сданы. В следующем году работа будет продолжена", - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.По словам главврача Переславской ЦРБ Кирилла Харчикова, капитального ремонта в амбулатории поселка Ивановское не было более 30 лет, и она производила "самое удручающее впечатление" - обветшали помещения, фасад, инженерные сети. Теперь все коммуникации по утвержденной правительством области программе модернизации первичного звена здравоохранения приведены в порядок, здание обновлено внутри и снаружи. В кабинетах, регистратуре, аптечном пункте, санузлах и фойе созданы комфортные условия для персонала и пациентов. Стоимость работ составила порядка 2,5 миллиона рублей."В обновленной амбулатории будут работать врач общей практики - участник программы "Земский доктор", которая на территории региона реализуется областным правительством, и две медицинские сестры", - информирует областное правительство.

https://ria.ru/20221013/remont-1823853065.html

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ярославская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, ярославская область