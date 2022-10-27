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Российский разведчик рассказал о работе в условиях дождливой погоды
Российский разведчик рассказал о работе в условиях дождливой погоды - РИА Новости, 27.10.2022
Российский разведчик рассказал о работе в условиях дождливой погоды
Дождь и туман хороши для групп разведки во время проведения спецоперации, так как в таких условиях не работают технические средства противника, которые могли бы РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:18
2022-10-27T09:18
2022-10-27T09:18
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россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Дождь и туман хороши для групп разведки во время проведения спецоперации, так как в таких условиях не работают технические средства противника, которые могли бы облегчить задачу обнаружения группы, сообщил корреспонденту РИА боец отряда "Шторм" с позывным "Джинн".Он рассказал, что, в частности, отвечает за подразделение, которое занимается сбором информации о противнике."И, скажем так, дождливая и туманная погода нас очень сильно выручает по той причине, что тепловизионные приборы нас не видят, ночные приборы нас не видят, коптеры, дроны и вся подобная аппаратура не работает", - рассказал "Джинн".По его словам, подобные погодные условия возвращают к временам Великой Отечественной войны, когда исход боя решал в первую очередь опыт, а не использование спецсредств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российский разведчик рассказал о работе в условиях дождливой погоды
Боец отряда "Шторм": дождь и туман хороши для разведки во время проведения спецоперации
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Дождь и туман хороши для групп разведки во время проведения спецоперации, так как в таких условиях не работают технические средства противника, которые могли бы облегчить задачу обнаружения группы, сообщил корреспонденту РИА боец отряда "Шторм" с позывным "Джинн".
Он рассказал, что, в частности, отвечает за подразделение, которое занимается сбором информации о противнике.
"И, скажем так, дождливая и туманная погода нас очень сильно выручает по той причине, что тепловизионные приборы нас не видят, ночные приборы нас не видят, коптеры, дроны и вся подобная аппаратура не работает", - рассказал "Джинн".
По его словам, подобные погодные условия возвращают к временам Великой Отечественной войны, когда исход боя решал в первую очередь опыт, а не использование спецсредств.