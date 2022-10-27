https://ria.ru/20221027/razvedka-1827090869.html

Российский разведчик рассказал о работе в условиях дождливой погоды

Российский разведчик рассказал о работе в условиях дождливой погоды - РИА Новости, 27.10.2022

Российский разведчик рассказал о работе в условиях дождливой погоды

Дождь и туман хороши для групп разведки во время проведения спецоперации, так как в таких условиях не работают технические средства противника, которые могли бы РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:18

2022-10-27T09:18

2022-10-27T09:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Дождь и туман хороши для групп разведки во время проведения спецоперации, так как в таких условиях не работают технические средства противника, которые могли бы облегчить задачу обнаружения группы, сообщил корреспонденту РИА боец отряда "Шторм" с позывным "Джинн".Он рассказал, что, в частности, отвечает за подразделение, которое занимается сбором информации о противнике."И, скажем так, дождливая и туманная погода нас очень сильно выручает по той причине, что тепловизионные приборы нас не видят, ночные приборы нас не видят, коптеры, дроны и вся подобная аппаратура не работает", - рассказал "Джинн".По его словам, подобные погодные условия возвращают к временам Великой Отечественной войны, когда исход боя решал в первую очередь опыт, а не использование спецсредств.

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины