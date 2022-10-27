https://ria.ru/20221027/putin-1827363168.html

Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная

Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная

Устойчивость банковской системы в РФ высокая, растет кредитование, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:59

2022-10-27T20:59

2022-10-27T21:02

экономика

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Устойчивость банковской системы в РФ высокая, растет кредитование, заявил президент России Владимир Путин."Устойчивость банковской системы у нас надежная. Высокая устойчивость банковской системы. Повторяю, кредитование растет", - сказал российский лидер выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/putin-1827363648.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"