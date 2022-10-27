https://ria.ru/20221027/putin-1827363168.html
Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная
Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная
Устойчивость банковской системы в РФ высокая, растет кредитование, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:59
2022-10-27T20:59
2022-10-27T21:02
экономика
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Устойчивость банковской системы в РФ высокая, растет кредитование, заявил президент России Владимир Путин."Устойчивость банковской системы у нас надежная. Высокая устойчивость банковской системы. Повторяю, кредитование растет", - сказал российский лидер выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/putin-1827363648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
20:59 27.10.2022 (обновлено: 21:02 27.10.2022)
Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная
Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная, растет кредитование