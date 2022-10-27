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Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная
Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная
Устойчивость банковской системы в РФ высокая, растет кредитование, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:59
2022-10-27T21:02
экономика
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Устойчивость банковской системы в РФ высокая, растет кредитование, заявил президент России Владимир Путин."Устойчивость банковской системы у нас надежная. Высокая устойчивость банковской системы. Повторяю, кредитование растет", - сказал российский лидер выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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экономика, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
20:59 27.10.2022 (обновлено: 21:02 27.10.2022)
 
Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная

Путин: устойчивость банковской системы в России высокая и надежная, растет кредитование

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Устойчивость банковской системы в РФ высокая, растет кредитование, заявил президент России Владимир Путин.
"Устойчивость банковской системы у нас надежная. Высокая устойчивость банковской системы. Повторяю, кредитование растет", - сказал российский лидер выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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