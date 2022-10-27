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Путин: Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин: Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа
Путин: Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа
Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа, поставки пока скромные, но растут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:24
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экономика
россия
группа газ
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа, поставки пока скромные, но растут, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы будем продолжать сжижение природного газа. Наше участие на мировых рынках СПГ, они пока скромными являются, но растут постоянно. Мы будем это делать и дальше. Мы будем развивать это направление", - сказал Путин, выступая пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что Россия будет делать это даже не в связи с ограничениями, которые есть сейчас, а потому что таковы тенденции развития мировой экономики.
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экономика, россия, группа газ, цены на нефть, владимир путин
Экономика, Россия, Группа ГАЗ, Цены на нефть, Владимир Путин
20:24 27.10.2022 (обновлено: 20:40 27.10.2022)
 
Путин: Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа

Путин заявил, что Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа, поставки пока скромные, но растут, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем продолжать сжижение природного газа. Наше участие на мировых рынках СПГ, они пока скромными являются, но растут постоянно. Мы будем это делать и дальше. Мы будем развивать это направление", - сказал Путин, выступая пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что Россия будет делать это даже не в связи с ограничениями, которые есть сейчас, а потому что таковы тенденции развития мировой экономики.
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ЭкономикаРоссияГруппа ГАЗЦены на нефтьВладимир Путин
 
 
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