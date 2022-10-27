https://ria.ru/20221027/putin-1827355205.html
Путин: Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа
Путин: Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа
Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа, поставки пока скромные, но растут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:24
2022-10-27T20:24
2022-10-27T20:40
экономика
россия
группа газ
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа, поставки пока скромные, но растут, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы будем продолжать сжижение природного газа. Наше участие на мировых рынках СПГ, они пока скромными являются, но растут постоянно. Мы будем это делать и дальше. Мы будем развивать это направление", - сказал Путин, выступая пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что Россия будет делать это даже не в связи с ограничениями, которые есть сейчас, а потому что таковы тенденции развития мировой экономики.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823371154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, группа газ, цены на нефть, владимир путин
Экономика, Россия, Группа ГАЗ, Цены на нефть, Владимир Путин
20:24 27.10.2022 (обновлено: 20:40 27.10.2022)
Путин: Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа
Путин заявил, что Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа, поставки пока скромные, но растут, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем продолжать сжижение природного газа. Наше участие на мировых рынках СПГ, они пока скромными являются, но растут постоянно. Мы будем это делать и дальше. Мы будем развивать это направление", - сказал Путин, выступая пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что Россия будет делать это даже не в связи с ограничениями, которые есть сейчас, а потому что таковы тенденции развития мировой экономики.