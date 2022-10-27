https://ria.ru/20221027/putin-1827355205.html

Путин: Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа

Путин: Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа

Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа, поставки пока скромные, но растут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:24

2022-10-27T20:24

2022-10-27T20:40

экономика

россия

группа газ

цены на нефть

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827284131_197:556:2849:2048_1920x0_80_0_0_bbe1090edf7a06c5463497f569d70387.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия будет продолжать производство сжиженного природного газа, поставки пока скромные, но растут, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы будем продолжать сжижение природного газа. Наше участие на мировых рынках СПГ, они пока скромными являются, но растут постоянно. Мы будем это делать и дальше. Мы будем развивать это направление", - сказал Путин, выступая пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что Россия будет делать это даже не в связи с ограничениями, которые есть сейчас, а потому что таковы тенденции развития мировой экономики.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823371154.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, группа газ, цены на нефть, владимир путин