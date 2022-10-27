https://ria.ru/20221027/putin-1827347329.html
Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией, заявил Путин
Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией, заявил Путин
Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией как в двустороннем плане, так и на многосторонних площадках, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:58
2022-10-27T19:58
2022-10-27T20:18
россия
саудовская аравия
цены на нефть
владимир путин
шос
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827284131_197:556:2849:2048_1920x0_80_0_0_bbe1090edf7a06c5463497f569d70387.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией как в двустороннем плане, так и на многосторонних площадках, заявил президент РФ Владимир Путин."Совсем недавно мы определили статус Саудовской Аравии в ШОС. И будем развивать отношения с этой страной и в двустороннем плане, и на многосторонних площадках", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/operatsiya-1827351665.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827284131_148:761:1864:2048_1920x0_80_0_0_18e44d1f540135ba2ef621e787b77023.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, цены на нефть, владимир путин, шос, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Саудовская Аравия, Цены на нефть, Владимир Путин, ШОС, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:58 27.10.2022 (обновлено: 20:18 27.10.2022)
Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией, заявил Путин
Путин: Россия планирует развивать отношения с Саудовской Аравией