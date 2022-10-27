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Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией, заявил Путин
Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией, заявил Путин
Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией как в двустороннем плане, так и на многосторонних площадках, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:58
2022-10-27T20:18
россия
саудовская аравия
цены на нефть
владимир путин
шос
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией как в двустороннем плане, так и на многосторонних площадках, заявил президент РФ Владимир Путин."Совсем недавно мы определили статус Саудовской Аравии в ШОС. И будем развивать отношения с этой страной и в двустороннем плане, и на многосторонних площадках", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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россия, саудовская аравия, цены на нефть, владимир путин, шос, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Саудовская Аравия, Цены на нефть, Владимир Путин, ШОС, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:58 27.10.2022 (обновлено: 20:18 27.10.2022)
 
Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией, заявил Путин

Путин: Россия планирует развивать отношения с Саудовской Аравией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией как в двустороннем плане, так и на многосторонних площадках, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Совсем недавно мы определили статус Саудовской Аравии в ШОС. И будем развивать отношения с этой страной и в двустороннем плане, и на многосторонних площадках", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 20:14Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что не говорил Си Цзиньпину о планах начать спецоперацию
 
РоссияСаудовская АравияЦены на нефтьВладимир ПутинШОСМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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