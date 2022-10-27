https://ria.ru/20221027/putin-1827347329.html

Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией, заявил Путин

Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией, заявил Путин

Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией как в двустороннем плане, так и на многосторонних площадках, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:58

2022-10-27T19:58

2022-10-27T20:18

россия

саудовская аравия

цены на нефть

владимир путин

шос

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия будет развивать отношения с Саудовской Аравией как в двустороннем плане, так и на многосторонних площадках, заявил президент РФ Владимир Путин."Совсем недавно мы определили статус Саудовской Аравии в ШОС. И будем развивать отношения с этой страной и в двустороннем плане, и на многосторонних площадках", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/operatsiya-1827351665.html

россия

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, саудовская аравия, цены на нефть, владимир путин, шос, международный дискуссионный клуб "валдай"