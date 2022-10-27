https://ria.ru/20221027/putin-1827346345.html
Путин заявил, что Москва не имеет отношения к отключению света в Кишиневе
Путин заявил, что Москва не имеет отношения к отключению света в Кишиневе - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что Москва не имеет отношения к отключению света в Кишиневе
Россия не имеет отношения к отключению света в Кишиневе, хотя уже стало тенденцией ее всегда во всем обвинять, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:56
2022-10-27T19:56
2022-10-27T20:03
кишинев
россия
москва
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не имеет отношения к отключению света в Кишиневе, хотя уже стало тенденцией ее всегда во всем обвинять, заявил президент РФ Владимир Путин."Свет погас в Кишиневе. Непонятно, почему он погас. Мы точно к этому не имеем никакого отношения. Я почему об этом говорю? Потому что во всем всегда обвиняют Россию. Где-то свет погас... где-то еще что-то - во всем виновата Россия, понимаете", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/putin-1827331257.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, россия, москва, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Кишинев, Россия, Москва, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:56 27.10.2022 (обновлено: 20:03 27.10.2022)
Путин заявил, что Москва не имеет отношения к отключению света в Кишиневе
Путин: Москва точно не имеет отношения к отключению электричества в Кишиневе