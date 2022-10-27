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Путин заявил, что Москва не имеет отношения к отключению света в Кишиневе - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин заявил, что Москва не имеет отношения к отключению света в Кишиневе
Путин заявил, что Москва не имеет отношения к отключению света в Кишиневе - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что Москва не имеет отношения к отключению света в Кишиневе
Россия не имеет отношения к отключению света в Кишиневе, хотя уже стало тенденцией ее всегда во всем обвинять, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:56
2022-10-27T20:03
кишинев
россия
москва
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не имеет отношения к отключению света в Кишиневе, хотя уже стало тенденцией ее всегда во всем обвинять, заявил президент РФ Владимир Путин."Свет погас в Кишиневе. Непонятно, почему он погас. Мы точно к этому не имеем никакого отношения. Я почему об этом говорю? Потому что во всем всегда обвиняют Россию. Где-то свет погас... где-то еще что-то - во всем виновата Россия, понимаете", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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кишинев, россия, москва, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Кишинев, Россия, Москва, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:56 27.10.2022 (обновлено: 20:03 27.10.2022)
 
Путин заявил, что Москва не имеет отношения к отключению света в Кишиневе

Путин: Москва точно не имеет отношения к отключению электричества в Кишиневе

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не имеет отношения к отключению света в Кишиневе, хотя уже стало тенденцией ее всегда во всем обвинять, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Свет погас в Кишиневе. Непонятно, почему он погас. Мы точно к этому не имеем никакого отношения. Я почему об этом говорю? Потому что во всем всегда обвиняют Россию. Где-то свет погас... где-то еще что-то - во всем виновата Россия, понимаете", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Путин: санкции должны были обрушить экономику, но она оказалась гибкой
 
КишиневРоссияМоскваВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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