https://ria.ru/20221027/putin-1827346345.html

Путин заявил, что Москва не имеет отношения к отключению света в Кишиневе

Путин заявил, что Москва не имеет отношения к отключению света в Кишиневе - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что Москва не имеет отношения к отключению света в Кишиневе

Россия не имеет отношения к отключению света в Кишиневе, хотя уже стало тенденцией ее всегда во всем обвинять, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:56

2022-10-27T19:56

2022-10-27T20:03

кишинев

россия

москва

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не имеет отношения к отключению света в Кишиневе, хотя уже стало тенденцией ее всегда во всем обвинять, заявил президент РФ Владимир Путин."Свет погас в Кишиневе. Непонятно, почему он погас. Мы точно к этому не имеем никакого отношения. Я почему об этом говорю? Потому что во всем всегда обвиняют Россию. Где-то свет погас... где-то еще что-то - во всем виновата Россия, понимаете", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/putin-1827331257.html

кишинев

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

кишинев, россия, москва, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"