https://ria.ru/20221027/putin-1827336612.html

Путин заявил, что он делает то, что в интересах народа России

Путин заявил, что он делает то, что в интересах народа России - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что он делает то, что в интересах народа России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в своей работе должен руководствоваться интересами российского государства, это и делает и будет делать дальше. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:25

2022-10-27T19:25

2022-10-27T19:36

россия

владимир путин

политика

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в своей работе должен руководствоваться интересами российского государства, это и делает и будет делать дальше.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, чувствует ли он страх или нервозность, находясь под большим давлением со стороны Запада."Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю. И буду делать дальше. Буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа, своей страны", - ответил президент.

https://ria.ru/20221027/rabota-1827337903.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика, международный дискуссионный клуб "валдай"