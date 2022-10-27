https://ria.ru/20221027/putin-1827336612.html
Путин заявил, что он делает то, что в интересах народа России
Путин заявил, что он делает то, что в интересах народа России - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что он делает то, что в интересах народа России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в своей работе должен руководствоваться интересами российского государства, это и делает и будет делать дальше. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:25
2022-10-27T19:25
2022-10-27T19:36
россия
владимир путин
политика
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в своей работе должен руководствоваться интересами российского государства, это и делает и будет делать дальше.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, чувствует ли он страх или нервозность, находясь под большим давлением со стороны Запада."Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю. И буду делать дальше. Буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа, своей страны", - ответил президент.
https://ria.ru/20221027/rabota-1827337903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, Политика, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:25 27.10.2022 (обновлено: 19:36 27.10.2022)
Путин заявил, что он делает то, что в интересах народа России
Президент Путин заявил, что он делает то, что в интересах российского народа
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в своей работе должен руководствоваться интересами российского государства, это и делает и будет делать дальше.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, чувствует ли он страх или нервозность, находясь под большим давлением со стороны Запада.
"Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю. И буду делать дальше. Буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа, своей страны", - ответил президент.