https://ria.ru/20221027/putin-1827312357.html

Путин заявил, что не представляет себя в роли Хрущева

Путин заявил, что не представляет себя в роли Хрущева - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что не представляет себя в роли Хрущева

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может представить себя в роли советского лидера Никиты Хрущева, при котором 60 лет назад произошёл Карибский кризис. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:38

2022-10-27T18:38

2022-10-27T19:13

владимир путин

никита хрущев

в мире

сша

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россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

джон кеннеди (политик)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может представить себя в роли советского лидера Никиты Хрущева, при котором 60 лет назад произошёл Карибский кризис."Ни в коем случае. Нет, я не могу себя представить в роли Хрущева. Ни в коем случае", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на соответствующий вопрос модератора.Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны. Ряд историков полагают, что активная фаза кризиса началась именно 14 октября 1962 года, когда американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал в кубинской провинции Пинар-дель-Рио стартовые позиции советских ракетных войск.Карибский кризис развивался стремительно в течение октября 1962 года. ЦРУ - после обнаружения советских ракет на Кубе - 16 октября доложило об этом бывшему тогда президентом США Джону Кеннеди, который принял решение с 24 октября объявить военно-морскую блокаду острова (так называемый морской карантин), привести в боевую готовность вооруженные силы США. Одновременно по закрытому каналу между СССР и США шли напряженные переговоры.В ходе консультаций, в течение которых США также готовились к бомбардировкам советских ракетных баз на Кубе и опасались ответного удара по американским городам со стороны СССР, было достигнуто соглашение. Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на заверения правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности острова, гарантии невмешательства во внутренние дела этой страны. В конфиденциальном порядке было заявлено также о выводе американских ракет с территории Турции и Италии.

https://ria.ru/20221021/pentagon-1825562069.html

https://ria.ru/20221018/zapad-1824695086.html

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Путин о Карибском кризисе: "Я не могу себя представить в роли Хрущева, ни в коем случае" Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может представить себя в роли советского лидера Никиты Хрущева, при котором 60 лет назад произошёл Карибский кризис. 2022-10-27T18:38 true PT0M25S

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Кирилл Волков

владимир путин, никита хрущев, в мире, сша, ссср, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", джон кеннеди (политик), карибский кризис