Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что не представляет себя в роли Хрущева - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/putin-1827312357.html
Путин заявил, что не представляет себя в роли Хрущева
Путин заявил, что не представляет себя в роли Хрущева - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что не представляет себя в роли Хрущева
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может представить себя в роли советского лидера Никиты Хрущева, при котором 60 лет назад произошёл Карибский кризис. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:38
2022-10-27T19:13
владимир путин
никита хрущев
в мире
сша
ссср
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
джон кеннеди (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827331649_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7caf72060b663fabcc9af86c8bc1c86.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может представить себя в роли советского лидера Никиты Хрущева, при котором 60 лет назад произошёл Карибский кризис."Ни в коем случае. Нет, я не могу себя представить в роли Хрущева. Ни в коем случае", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на соответствующий вопрос модератора.Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны. Ряд историков полагают, что активная фаза кризиса началась именно 14 октября 1962 года, когда американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал в кубинской провинции Пинар-дель-Рио стартовые позиции советских ракетных войск.Карибский кризис развивался стремительно в течение октября 1962 года. ЦРУ - после обнаружения советских ракет на Кубе - 16 октября доложило об этом бывшему тогда президентом США Джону Кеннеди, который принял решение с 24 октября объявить военно-морскую блокаду острова (так называемый морской карантин), привести в боевую готовность вооруженные силы США. Одновременно по закрытому каналу между СССР и США шли напряженные переговоры.В ходе консультаций, в течение которых США также готовились к бомбардировкам советских ракетных баз на Кубе и опасались ответного удара по американским городам со стороны СССР, было достигнуто соглашение. Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на заверения правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности острова, гарантии невмешательства во внутренние дела этой страны. В конфиденциальном порядке было заявлено также о выводе американских ракет с территории Турции и Италии.
https://ria.ru/20221021/pentagon-1825562069.html
https://ria.ru/20221018/zapad-1824695086.html
сша
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о Карибском кризисе: "Я не могу себя представить в роли Хрущева, ни в коем случае"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может представить себя в роли советского лидера Никиты Хрущева, при котором 60 лет назад произошёл Карибский кризис.
2022-10-27T18:38
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827331649_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dcaa9f848b3235a3c2c07c7e1d16eb5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, никита хрущев, в мире, сша, ссср, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", джон кеннеди (политик), карибский кризис
Владимир Путин, Никита Хрущев, В мире, США, СССР, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Джон Кеннеди (политик), Карибский кризис
18:38 27.10.2022 (обновлено: 19:13 27.10.2022)
 
Путин заявил, что не представляет себя в роли Хрущева

Путин отрицательно ответил на вопрос, может ли представить себя в роли Хрущева

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может представить себя в роли советского лидера Никиты Хрущева, при котором 60 лет назад произошёл Карибский кризис.
"Ни в коем случае. Нет, я не могу себя представить в роли Хрущева. Ни в коем случае", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на соответствующий вопрос модератора.
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 09:29
Экс-аналитик Пентагона рассказал, почему Хрущев и Кеннеди избегали войны
Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны. Ряд историков полагают, что активная фаза кризиса началась именно 14 октября 1962 года, когда американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал в кубинской провинции Пинар-дель-Рио стартовые позиции советских ракетных войск.
Карибский кризис развивался стремительно в течение октября 1962 года. ЦРУ - после обнаружения советских ракет на Кубе - 16 октября доложило об этом бывшему тогда президентом США Джону Кеннеди, который принял решение с 24 октября объявить военно-морскую блокаду острова (так называемый морской карантин), привести в боевую готовность вооруженные силы США. Одновременно по закрытому каналу между СССР и США шли напряженные переговоры.
В ходе консультаций, в течение которых США также готовились к бомбардировкам советских ракетных баз на Кубе и опасались ответного удара по американским городам со стороны СССР, было достигнуто соглашение. Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на заверения правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности острова, гарантии невмешательства во внутренние дела этой страны. В конфиденциальном порядке было заявлено также о выводе американских ракет с территории Турции и Италии.
Американский эсминец радиолокационного наблюдения Висоул и советский сухогруз Иван Ползунов в Атлантическом океане в период Карибского кризиса - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 08:00
Запад перестал бояться ядерного апокалипсиса
 
Владимир ПутинНикита ХрущевВ миреСШАСССРРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Джон Кеннеди (политик)Карибский кризис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала