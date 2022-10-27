18:38 27.10.2022 (обновлено: 19:13 27.10.2022)
Путин заявил, что не представляет себя в роли Хрущева
Путин отрицательно ответил на вопрос, может ли представить себя в роли Хрущева
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может представить себя в роли советского лидера Никиты Хрущева, при котором 60 лет назад произошёл Карибский кризис.
"Ни в коем случае. Нет, я не могу себя представить в роли Хрущева. Ни в коем случае", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на соответствующий вопрос модератора.
Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны. Ряд историков полагают, что активная фаза кризиса началась именно 14 октября 1962 года, когда американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал в кубинской провинции Пинар-дель-Рио стартовые позиции советских ракетных войск.
Карибский кризис развивался стремительно в течение октября 1962 года. ЦРУ - после обнаружения советских ракет на Кубе - 16 октября доложило об этом бывшему тогда президентом США Джону Кеннеди, который принял решение с 24 октября объявить военно-морскую блокаду острова (так называемый морской карантин), привести в боевую готовность вооруженные силы США. Одновременно по закрытому каналу между СССР и США шли напряженные переговоры.
В ходе консультаций, в течение которых США также готовились к бомбардировкам советских ракетных баз на Кубе и опасались ответного удара по американским городам со стороны СССР, было достигнуто соглашение. Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на заверения правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности острова, гарантии невмешательства во внутренние дела этой страны. В конфиденциальном порядке было заявлено также о выводе американских ракет с территории Турции и Италии.
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