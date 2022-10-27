https://ria.ru/20221027/putin-1827295535.html
Путин: еще недавно Россия думала, что превращается в полуколонию
Путин: еще недавно Россия думала, что превращается в полуколонию - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: еще недавно Россия думала, что превращается в полуколонию
Еще недавно Россия с тревогой думала, что превращается в полуколонию, ничего не может без Запада, но ничего не развалилось, произошло очищение, заявил президент РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:09
2022-10-27T18:09
2022-10-27T18:39
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Еще недавно Россия с тревогой думала, что превращается в полуколонию, ничего не может без Запада, но ничего не развалилось, произошло очищение, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть экономические потери, но есть огромные приобретения, и то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, идет на пользу России и ее будущего. С чем связано? Это связано с укреплением нашего суверенитета, причем по всем направлениям, в данном случае прежде всего в экономической сфере. Ведь совсем недавно еще мы сами с тревогой думали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию, мы ничего не можем сделать без наших западных партнёров: ни финансовых расчетов не можем произвести, ни технологий у нас не будет, рынков не будет, ни рынков сбыта, ни источников приобретения новейших технологий, ничего нет, стоит нам только щелкнуть - и у нас все разваливается, а нет, ничего не развалилось", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что фундаментальные основы существования российской экономики и самой России оказались гораздо более сильным, чем кто-то об этом думал, "даже, может быть, мы сами"."И вот это очищение, вот это понимание своих возможностей, умение быстро перестроится в сегодняшней ситуации, и объективная необходимость не только ускорить процесс импортозамещения, но и заменить тех, кто уходит с нашего рынка", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20221027/rossiya-1827284971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
18:09 27.10.2022 (обновлено: 18:39 27.10.2022)
Путин: еще недавно Россия думала, что превращается в полуколонию
Путин: еще недавно Россия думала, что превращается в полуколонию, но ничего не развалилось
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Еще недавно Россия с тревогой думала, что превращается в полуколонию, ничего не может без Запада, но ничего не развалилось, произошло очищение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть экономические потери, но есть огромные приобретения, и то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, идет на пользу России и ее будущего. С чем связано? Это связано с укреплением нашего суверенитета, причем по всем направлениям, в данном случае прежде всего в экономической сфере. Ведь совсем недавно еще мы сами с тревогой думали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию, мы ничего не можем сделать без наших западных партнёров: ни финансовых расчетов не можем произвести, ни технологий у нас не будет, рынков не будет, ни рынков сбыта, ни источников приобретения новейших технологий, ничего нет, стоит нам только щелкнуть - и у нас все разваливается, а нет, ничего не развалилось", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что фундаментальные основы существования российской экономики и самой России оказались гораздо более сильным, чем кто-то об этом думал, "даже, может быть, мы сами".
"И вот это очищение, вот это понимание своих возможностей, умение быстро перестроится в сегодняшней ситуации, и объективная необходимость не только ускорить процесс импортозамещения, но и заменить тех, кто уходит с нашего рынка", - подчеркнул Путин.