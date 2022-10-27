https://ria.ru/20221027/putin-1827295535.html

Путин: еще недавно Россия думала, что превращается в полуколонию

Путин: еще недавно Россия думала, что превращается в полуколонию - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: еще недавно Россия думала, что превращается в полуколонию

Еще недавно Россия с тревогой думала, что превращается в полуколонию, ничего не может без Запада, но ничего не развалилось, произошло очищение, заявил президент РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:09

2022-10-27T18:09

2022-10-27T18:39

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Еще недавно Россия с тревогой думала, что превращается в полуколонию, ничего не может без Запада, но ничего не развалилось, произошло очищение, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть экономические потери, но есть огромные приобретения, и то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, идет на пользу России и ее будущего. С чем связано? Это связано с укреплением нашего суверенитета, причем по всем направлениям, в данном случае прежде всего в экономической сфере. Ведь совсем недавно еще мы сами с тревогой думали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию, мы ничего не можем сделать без наших западных партнёров: ни финансовых расчетов не можем произвести, ни технологий у нас не будет, рынков не будет, ни рынков сбыта, ни источников приобретения новейших технологий, ничего нет, стоит нам только щелкнуть - и у нас все разваливается, а нет, ничего не развалилось", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что фундаментальные основы существования российской экономики и самой России оказались гораздо более сильным, чем кто-то об этом думал, "даже, может быть, мы сами"."И вот это очищение, вот это понимание своих возможностей, умение быстро перестроится в сегодняшней ситуации, и объективная необходимость не только ускорить процесс импортозамещения, но и заменить тех, кто уходит с нашего рынка", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20221027/rossiya-1827284971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, экономика, россия