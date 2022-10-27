https://ria.ru/20221027/pushilin-1827372952.html

Пушилин: Путин предложил концепцию мироустройства по здравому смыслу

Пушилин: Путин предложил концепцию мироустройства по здравому смыслу - РИА Новости, 27.10.2022

Пушилин: Путин предложил концепцию мироустройства по здравому смыслу

Президент России Владимир Путин предложил миру концепцию мироустройства по здравому смыслу и уважению государств друг к другу, заявил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:58

2022-10-27T21:58

2022-10-27T22:02

в мире

владимир путин

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил миру концепцию мироустройства по здравому смыслу и уважению государств друг к другу, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Он добавил, что альтернативой этому является дальнейшая дестабилизация, к которой ведет политика доминирования США.Пушилин отметил, что Донбасс почувствовал упомянутые Путиным тектонические изменения еще в 2014 году. "Тогда для нас мир перевернулся, как точно отметил Президент, и мы это отчетливо ощутили", - написал Пушилин.Врио главы ДНР также отметил, что Донбасс в полной мере ощутил на себе инструменты доминирования Запада, о которых говорил Путин: последствия потери Украиной субъектности, государственный переворот, политические, информационные технологии воздействия, санкции и экономическую блокаду.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, донбасс