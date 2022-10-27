21:58 27.10.2022 (обновлено: 22:02 27.10.2022)
Пушилин: Путин предложил концепцию мироустройства по здравому смыслу
Пушилин: Путин предложил концепцию мироустройства по здравому смыслу и уважению
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил миру концепцию мироустройства по здравому смыслу и уважению государств друг к другу, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Президент России не только назвал вещи своими именами - он предложил миру концепцию мироустройства по здравому смыслу, бережное отношение, уважение государств к различиям друг друга. Он предложил равный диалог разным центрам мироустройства", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что альтернативой этому является дальнейшая дестабилизация, к которой ведет политика доминирования США.
Пушилин отметил, что Донбасс почувствовал упомянутые Путиным тектонические изменения еще в 2014 году. "Тогда для нас мир перевернулся, как точно отметил Президент, и мы это отчетливо ощутили", - написал Пушилин.
Врио главы ДНР также отметил, что Донбасс в полной мере ощутил на себе инструменты доминирования Запада, о которых говорил Путин: последствия потери Украиной субъектности, государственный переворот, политические, информационные технологии воздействия, санкции и экономическую блокаду.