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Пушилин: Путин предложил концепцию мироустройства по здравому смыслу - РИА Новости, 27.10.2022
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Пушилин: Путин предложил концепцию мироустройства по здравому смыслу
Пушилин: Путин предложил концепцию мироустройства по здравому смыслу - РИА Новости, 27.10.2022
Пушилин: Путин предложил концепцию мироустройства по здравому смыслу
Президент России Владимир Путин предложил миру концепцию мироустройства по здравому смыслу и уважению государств друг к другу, заявил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:58
2022-10-27T22:02
в мире
владимир путин
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил миру концепцию мироустройства по здравому смыслу и уважению государств друг к другу, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Он добавил, что альтернативой этому является дальнейшая дестабилизация, к которой ведет политика доминирования США.Пушилин отметил, что Донбасс почувствовал упомянутые Путиным тектонические изменения еще в 2014 году. "Тогда для нас мир перевернулся, как точно отметил Президент, и мы это отчетливо ощутили", - написал Пушилин.Врио главы ДНР также отметил, что Донбасс в полной мере ощутил на себе инструменты доминирования Запада, о которых говорил Путин: последствия потери Украиной субъектности, государственный переворот, политические, информационные технологии воздействия, санкции и экономическую блокаду.
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в мире, владимир путин, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, донбасс
В мире, Владимир Путин, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс
21:58 27.10.2022 (обновлено: 22:02 27.10.2022)
 
Пушилин: Путин предложил концепцию мироустройства по здравому смыслу

Пушилин: Путин предложил концепцию мироустройства по здравому смыслу и уважению

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Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил миру концепцию мироустройства по здравому смыслу и уважению государств друг к другу, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Президент России не только назвал вещи своими именами - он предложил миру концепцию мироустройства по здравому смыслу, бережное отношение, уважение государств к различиям друг друга. Он предложил равный диалог разным центрам мироустройства", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что альтернативой этому является дальнейшая дестабилизация, к которой ведет политика доминирования США.
Пушилин отметил, что Донбасс почувствовал упомянутые Путиным тектонические изменения еще в 2014 году. "Тогда для нас мир перевернулся, как точно отметил Президент, и мы это отчетливо ощутили", - написал Пушилин.
Врио главы ДНР также отметил, что Донбасс в полной мере ощутил на себе инструменты доминирования Запада, о которых говорил Путин: последствия потери Украиной субъектности, государственный переворот, политические, информационные технологии воздействия, санкции и экономическую блокаду.
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В миреВладимир ПутинДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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