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Столичная компания в 1,5 раза увеличит выпуск электроустановочной продукции - РИА Новости, 27.10.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221027/produktsiya-1827181299.html
Столичная компания в 1,5 раза увеличит выпуск электроустановочной продукции
Столичная компания в 1,5 раза увеличит выпуск электроустановочной продукции - РИА Новости, 27.10.2022
Столичная компания в 1,5 раза увеличит выпуск электроустановочной продукции
Столичный производитель электромонтажных и электроустановочных изделий "Кунцево-Электро" запустил новые линии, которые позволят в полтора раза увеличить выпуск... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:56
2022-10-27T13:56
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
технологии
москва
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Столичный производитель электромонтажных и электроустановочных изделий "Кунцево-Электро" запустил новые линии, которые позволят в полтора раза увеличить выпуск продукции, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной (ДИПП).Компания более 60 лет производит электроустановочную продукцию: розетки, выключатели, переключатели, блоки сантехкабин бытового назначения и пакетные переключатели промышленного назначения – более 250 наименований изделий."В 2020 году город оказал предприятию финансовую поддержку, полученные средства компания направила на расширение производственных мощностей и уже запустила новую литейную линию, благодаря которой увеличит объем производства в 1,5 раза – до пяти тысяч изделий в год. Также запуск способствует расширению ассортимента отечественной продукции на внутреннем рынке – как оригинальной, так и созданной в рамках импортозамещения", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.На новой линии установили восемь высокотехнологичных литьевых машин, в которые опускаются пластиковые гранулы и перерабатываются в жидкий пластик.На заводе действует производство полного цикла, все используемые детали изготавливаются в цехах предприятия. Сейчас два действующих литьевых участка за месяц могут переработать до 22 тонн пластиков. На новом участке смогут ежегодно перерабатывать до 250 тонн. Кроме того, запуск линии позволит создать 45 новых рабочих мест."Кунцево-Электро" – одно из промышленных предприятий города, где работают специалисты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По словам генерального директора компании Валерия Моложаева, на заводе трудятся более 200 специалистов, половина из них – сотрудники с ОВЗ. Благодаря реализации проекта на предприятии смогут не только сохранить рабочие места, но и создать 45 новых для людей с инвалидностью.
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владислав овчинский, экономика, технологии, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Технологии, Москва
13:56 27.10.2022
 

Столичная компания в 1,5 раза увеличит выпуск электроустановочной продукции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПродукция предприятии "Кунцево-Электро" в Москве
Продукция предприятии Кунцево-Электро в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Столичный производитель электромонтажных и электроустановочных изделий "Кунцево-Электро" запустил новые линии, которые позволят в полтора раза увеличить выпуск продукции, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной (ДИПП).
Компания более 60 лет производит электроустановочную продукцию: розетки, выключатели, переключатели, блоки сантехкабин бытового назначения и пакетные переключатели промышленного назначения – более 250 наименований изделий.
"В 2020 году город оказал предприятию финансовую поддержку, полученные средства компания направила на расширение производственных мощностей и уже запустила новую литейную линию, благодаря которой увеличит объем производства в 1,5 раза – до пяти тысяч изделий в год. Также запуск способствует расширению ассортимента отечественной продукции на внутреннем рынке – как оригинальной, так и созданной в рамках импортозамещения", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.
На новой линии установили восемь высокотехнологичных литьевых машин, в которые опускаются пластиковые гранулы и перерабатываются в жидкий пластик.
На заводе действует производство полного цикла, все используемые детали изготавливаются в цехах предприятия. Сейчас два действующих литьевых участка за месяц могут переработать до 22 тонн пластиков. На новом участке смогут ежегодно перерабатывать до 250 тонн. Кроме того, запуск линии позволит создать 45 новых рабочих мест.
"Кунцево-Электро" – одно из промышленных предприятий города, где работают специалисты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По словам генерального директора компании Валерия Моложаева, на заводе трудятся более 200 специалистов, половина из них – сотрудники с ОВЗ. Благодаря реализации проекта на предприятии смогут не только сохранить рабочие места, но и создать 45 новых для людей с инвалидностью.
Инженеры во время работы над электронными компонентами микросхемы - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 09:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ Москвы начали выпуск импортозамещающих промышленных микросхем
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкономикаТехнологииМосква
 
 
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