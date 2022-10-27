https://ria.ru/20221027/prints-1827346939.html

Путин прокомментировал выпады саудовского наследного принца в адрес США

Путин прокомментировал выпады саудовского наследного принца в адрес США - РИА Новости, 27.10.2022

Путин прокомментировал выпады саудовского наследного принца в адрес США

Президент России Владимир Путин, говоря про саудовского наследного принца и его выпады в адрес США, отметил, что он - человек молодой, его надо уважать и не... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:57

2022-10-27T19:57

2022-10-27T20:30

в мире

сша

россия

саудовская аравия

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря про саудовского наследного принца и его выпады в адрес США, отметил, что он - человек молодой, его надо уважать и не хамить, чтобы не получать такой же ответ."Это неправда. Бен Салман - человек молодой, решительный, с характером. Это очевидные факты. Ему не надо хамить, и тогда в ответ не услышите жестких оценок с его стороны, вот и все. Надо уважать и наследного принца, и саму Саудовскую Аравию, и они будут отвечать тем же", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя заявления на счёт саудовского наследного принца Бен Салмана.

https://ria.ru/20221027/briks-1827344292.html

сша

россия

саудовская аравия

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в мире, сша, россия, саудовская аравия, владимир путин