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Путин прокомментировал выпады саудовского наследного принца в адрес США
Путин прокомментировал выпады саудовского наследного принца в адрес США - РИА Новости, 27.10.2022
Путин прокомментировал выпады саудовского наследного принца в адрес США
Президент России Владимир Путин, говоря про саудовского наследного принца и его выпады в адрес США, отметил, что он - человек молодой, его надо уважать и не... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:57
2022-10-27T19:57
2022-10-27T20:30
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря про саудовского наследного принца и его выпады в адрес США, отметил, что он - человек молодой, его надо уважать и не хамить, чтобы не получать такой же ответ."Это неправда. Бен Салман - человек молодой, решительный, с характером. Это очевидные факты. Ему не надо хамить, и тогда в ответ не услышите жестких оценок с его стороны, вот и все. Надо уважать и наследного принца, и саму Саудовскую Аравию, и они будут отвечать тем же", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя заявления на счёт саудовского наследного принца Бен Салмана.
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в мире, сша, россия, саудовская аравия, владимир путин
В мире, США, Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин
19:57 27.10.2022 (обновлено: 20:30 27.10.2022)
Путин прокомментировал выпады саудовского наследного принца в адрес США
Путин призвал уважать и не хамить наследному саудовскому принцу