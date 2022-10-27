https://ria.ru/20221027/primore-1826442026.html

Ученые рассказали, как туристы изменили бухту Астафьева в Приморье

Ученые рассказали, как туристы изменили бухту Астафьева в Приморье - РИА Новости, 27.10.2022

Ученые рассказали, как туристы изменили бухту Астафьева в Приморье

Специалисты, впервые исследовавшие в этом году состояние популярной у туристов бухты Астафьева в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье, пришли к... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T04:42

2022-10-27T04:42

2022-10-27T04:50

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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости. Специалисты, впервые исследовавшие в этом году состояние популярной у туристов бухты Астафьева в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье, пришли к выводу, что текущая антропогенная нагрузка не влияет на ее экологическое состояние, сообщает ФГБУ "Земля леопарда".Бухта Астафьева более 44 лет входит в Восточный район Дальневосточного морского заповедника. По данным ФГБУ, последние 20 лет акватория и береговая территория страдают от неорганизованного туризма, разведения костров, заездов автотранспорта, вытаптывания. Этим летом ученые впервые запустили в бухте мониторинг для определения ее состояния и допустимой нагрузки со стороны людей во время отдыха и купания в море. Сейчас территорию могут посещать не более 400 человек в сутки."Исследования показали, что лимитированное количество посетителей акватории бухты почти не повлияло на ее экологическое состояние", – говорится в сообщении.За время мониторинга передано 75 проб морской воды на микробиологические показатели и 60 проб на химические показатели. Последние находились в пределах нормы на протяжении всего рекреационного сезона. Во время пиковой нагрузки в августе и в сентябре все показатели проб морской воды также были в пределах нормы и практически не отличались от фоновых значений.Также ученые отметили, что большое скопление ценных донных организмов удалено от прибрежной полосы.До начала нового туристического сезона научный совет при ФГБУ "Земля леопарда" примет решение о том, сколько путешественников ежедневно смогут посещать акваторию бухты Астафьева в 2023 году. Экологический мониторинг продолжится и в следующем году.

https://ria.ru/20221025/turizm-1826422156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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