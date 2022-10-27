https://ria.ru/20221027/primore-1826442026.html
Ученые рассказали, как туристы изменили бухту Астафьева в Приморье
Ученые рассказали, как туристы изменили бухту Астафьева в Приморье - РИА Новости, 27.10.2022
Ученые рассказали, как туристы изменили бухту Астафьева в Приморье
Специалисты, впервые исследовавшие в этом году состояние популярной у туристов бухты Астафьева в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье, пришли к... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T04:42
2022-10-27T04:42
2022-10-27T04:50
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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости. Специалисты, впервые исследовавшие в этом году состояние популярной у туристов бухты Астафьева в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье, пришли к выводу, что текущая антропогенная нагрузка не влияет на ее экологическое состояние, сообщает ФГБУ "Земля леопарда".Бухта Астафьева более 44 лет входит в Восточный район Дальневосточного морского заповедника. По данным ФГБУ, последние 20 лет акватория и береговая территория страдают от неорганизованного туризма, разведения костров, заездов автотранспорта, вытаптывания. Этим летом ученые впервые запустили в бухте мониторинг для определения ее состояния и допустимой нагрузки со стороны людей во время отдыха и купания в море. Сейчас территорию могут посещать не более 400 человек в сутки."Исследования показали, что лимитированное количество посетителей акватории бухты почти не повлияло на ее экологическое состояние", – говорится в сообщении.За время мониторинга передано 75 проб морской воды на микробиологические показатели и 60 проб на химические показатели. Последние находились в пределах нормы на протяжении всего рекреационного сезона. Во время пиковой нагрузки в августе и в сентябре все показатели проб морской воды также были в пределах нормы и практически не отличались от фоновых значений.Также ученые отметили, что большое скопление ценных донных организмов удалено от прибрежной полосы.До начала нового туристического сезона научный совет при ФГБУ "Земля леопарда" примет решение о том, сколько путешественников ежедневно смогут посещать акваторию бухты Астафьева в 2023 году. Экологический мониторинг продолжится и в следующем году.
https://ria.ru/20221025/turizm-1826422156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, хасанский район, фгбу "земля леопарда", японское море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Хасанский район, ФГБУ "Земля леопарда", Японское море
04:42 27.10.2022 (обновлено: 04:50 27.10.2022)
Ученые рассказали, как туристы изменили бухту Астафьева в Приморье
Ученые выяснили, сколько туристов в день могут посещать бухту Астафьева в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости. Специалисты, впервые исследовавшие в этом году состояние популярной у туристов бухты Астафьева в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье, пришли к выводу, что текущая антропогенная нагрузка не влияет на ее экологическое состояние, сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Бухта Астафьева более 44 лет входит в Восточный район Дальневосточного морского заповедника. По данным ФГБУ, последние 20 лет акватория и береговая территория страдают от неорганизованного туризма, разведения костров, заездов автотранспорта, вытаптывания. Этим летом ученые впервые запустили в бухте мониторинг для определения ее состояния и допустимой нагрузки со стороны людей во время отдыха и купания в море. Сейчас территорию могут посещать не более 400 человек в сутки.
"Исследования показали, что лимитированное количество посетителей акватории бухты почти не повлияло на ее экологическое состояние", – говорится в сообщении.
За время мониторинга передано 75 проб морской воды на микробиологические показатели и 60 проб на химические показатели. Последние находились в пределах нормы на протяжении всего рекреационного сезона. Во время пиковой нагрузки в августе и в сентябре все показатели проб морской воды также были в пределах нормы и практически не отличались от фоновых значений.
Также ученые отметили, что большое скопление ценных донных организмов удалено от прибрежной полосы.
До начала нового туристического сезона научный совет при ФГБУ "Земля леопарда" примет решение о том, сколько путешественников ежедневно смогут посещать акваторию бухты Астафьева в 2023 году. Экологический мониторинг продолжится и в следующем году.