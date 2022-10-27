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Бывший вице-мэр Ставрополя получил 12,5 лет за за организацию убийства - РИА Новости, 27.10.2022
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Бывший вице-мэр Ставрополя получил 12,5 лет за за организацию убийства
Бывший вице-мэр Ставрополя получил 12,5 лет за за организацию убийства - РИА Новости, 27.10.2022
Бывший вице-мэр Ставрополя получил 12,5 лет за за организацию убийства
Суд приговорил к 12,5 годам лишения свободы бывшего вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина, признанного виновным в организации убийства двух человек, сообщает... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:25
2022-10-27T16:28
происшествия
ставрополь
ставропольский край
пятигорск
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НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Суд приговорил к 12,5 годам лишения свободы бывшего вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина, признанного виновным в организации убийства двух человек, сообщает прокуратура Ставропольского края в четверг.По данным ведомства, еще в декабре 2004 года бывший чиновник задумал организовать убийство двух мужчин, которых он считал причастными к покушению на его жизнь, совершенному двумя месяцами ранее. Для этого он привлек сотрудника правоохранительных органов, попросив его отвезти жертв на территорию пивоваренного завода в Пятигорске.Там их передали исполнителям убийства, которые сначала их пытали, добиваясь от них признания в причастности к покушению на вице-мэра. Получив признательные показания, они умертвили обоих, сбросили тела в яму и засыпали ее землей."Суд, учитывая тот факт, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве [то есть признал полностью вину и сотрудничал со следствием], назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.Исполнители убийства, а также бывший сотрудник силовых структур уже осуждены и отбывают наказание.Уткин ранее занимал должности вице-мэра Ставрополя, председателя городской и краевой Думы, полпреда губернатора в восточных территориях края. Он уже дважды представал перед судом. В 2008 году Октябрьский районный суд Ставрополья признал Уткина виновным в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, в 2005 году он подписал указ, по которому администрация города передала частному лицу право собственности на три квартиры в обмен на жилой дом. В результате муниципалитету был причинен ущерб в размере около миллиона рублей и утрачено право собственности на три жилых помещения, предназначенных для нуждающихся семей. Уткина приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.В ноябре 2019 года Ленинский районный суд Ставрополя приговорил Уткина к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей по делу о покушении на мошенничество. По версии обвинения, совместно с двумя знакомыми он узнал, что в отношении состоятельного гражданина возбуждены уголовные дела. Они потребовали у него деньги под предлогом передачи их в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за прекращение в отношении него уголовного преследования.
https://ria.ru/20221027/tomsk-1827118306.html
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, пятигорск
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Пятигорск
15:25 27.10.2022 (обновлено: 16:28 27.10.2022)
 
Бывший вице-мэр Ставрополя получил 12,5 лет за за организацию убийства

Бывший вице-мэр Ставрополя Уткин получил 12,5 лет за организацию убийства двух человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Суд приговорил к 12,5 годам лишения свободы бывшего вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина, признанного виновным в организации убийства двух человек, сообщает прокуратура Ставропольского края в четверг.
По данным ведомства, еще в декабре 2004 года бывший чиновник задумал организовать убийство двух мужчин, которых он считал причастными к покушению на его жизнь, совершенному двумя месяцами ранее. Для этого он привлек сотрудника правоохранительных органов, попросив его отвезти жертв на территорию пивоваренного завода в Пятигорске.
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Там их передали исполнителям убийства, которые сначала их пытали, добиваясь от них признания в причастности к покушению на вице-мэра. Получив признательные показания, они умертвили обоих, сбросили тела в яму и засыпали ее землей.
"Суд, учитывая тот факт, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве [то есть признал полностью вину и сотрудничал со следствием], назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Исполнители убийства, а также бывший сотрудник силовых структур уже осуждены и отбывают наказание.
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Уткин ранее занимал должности вице-мэра Ставрополя, председателя городской и краевой Думы, полпреда губернатора в восточных территориях края. Он уже дважды представал перед судом. В 2008 году Октябрьский районный суд Ставрополья признал Уткина виновным в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, в 2005 году он подписал указ, по которому администрация города передала частному лицу право собственности на три квартиры в обмен на жилой дом. В результате муниципалитету был причинен ущерб в размере около миллиона рублей и утрачено право собственности на три жилых помещения, предназначенных для нуждающихся семей. Уткина приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
В ноябре 2019 года Ленинский районный суд Ставрополя приговорил Уткина к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей по делу о покушении на мошенничество. По версии обвинения, совместно с двумя знакомыми он узнал, что в отношении состоятельного гражданина возбуждены уголовные дела. Они потребовали у него деньги под предлогом передачи их в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за прекращение в отношении него уголовного преследования.
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