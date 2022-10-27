https://ria.ru/20221027/pravo-1827374765.html

США поддерживают право иранцев протестовать, заявил Белый дом

США поддерживают право иранцев протестовать, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.10.2022

США поддерживают право иранцев протестовать, заявил Белый дом

США поддерживают право иранцев протестовать, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T22:06

2022-10-27T22:06

2022-10-27T22:06

в мире

джон кирби

иран

тегеран (город)

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США поддерживают право иранцев протестовать, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.На вопрос о том, поддерживает ли Белый дом требования протестующих о смене власти в исламской республике, Кирби заявил, что "определять свое будущее должен народ Ирана".В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html

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в мире, джон кирби, иран, тегеран (город), сша