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США поддерживают право иранцев протестовать, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.10.2022
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США поддерживают право иранцев протестовать, заявил Белый дом
США поддерживают право иранцев протестовать, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.10.2022
США поддерживают право иранцев протестовать, заявил Белый дом
США поддерживают право иранцев протестовать, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T22:06
2022-10-27T22:06
в мире
джон кирби
иран
тегеран (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США поддерживают право иранцев протестовать, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.На вопрос о том, поддерживает ли Белый дом требования протестующих о смене власти в исламской республике, Кирби заявил, что "определять свое будущее должен народ Ирана".В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
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в мире, джон кирби, иран, тегеран (город), сша
В мире, Джон Кирби, Иран, Тегеран (город), США
22:06 27.10.2022
 
США поддерживают право иранцев протестовать, заявил Белый дом

Представитель Белого дома Кирби: США поддерживают право иранцев протестовать

© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США поддерживают право иранцев протестовать, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Мы поддерживаем право на мирный протест и против любых усилий правительства подавить этот протест с помощью насилия", - сказал Кирби журналистам.
На вопрос о том, поддерживает ли Белый дом требования протестующих о смене власти в исламской республике, Кирби заявил, что "определять свое будущее должен народ Ирана".
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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В миреДжон КирбиИранТегеран (город)США
 
 
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