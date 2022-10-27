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ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 30 человек и танк
ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 30 человек и танк - РИА Новости, 27.10.2022
ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 30 человек и танк
Народная милиция ЛНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 30 человек и танк. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:41
2022-10-27T10:41
2022-10-27T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 30 человек и танк."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава, один танк, три бронетранспортёра, пять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Для сравнения, накануне Народная милиция ЛНР сообщала о несколько больших украинских потерях за сутки - до 50 человек личного состава, шесть бронетранспортёров, три беспилотных летательных аппарата. В целом, эти цифры в последнее время плюс-минус неизменны.
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР
ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 30 человек и танк
Народная милиция ЛНР: украинские войска потеряли за сутки до 30 человек и танк