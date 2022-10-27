https://ria.ru/20221027/poteri-1827110182.html

ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 30 человек и танк

ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 30 человек и танк - РИА Новости, 27.10.2022

ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 30 человек и танк

Народная милиция ЛНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 30 человек и танк. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:41

2022-10-27T10:41

2022-10-27T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c89eb1ea2dfb9ea65f1b8a20c9f774c0.jpg

ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 30 человек и танк."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава, один танк, три бронетранспортёра, пять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Для сравнения, накануне Народная милиция ЛНР сообщала о несколько больших украинских потерях за сутки - до 50 человек личного состава, шесть бронетранспортёров, три беспилотных летательных аппарата. В целом, эти цифры в последнее время плюс-минус неизменны.

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр