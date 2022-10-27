https://ria.ru/20221027/pomosch-1827137679.html

Воронежская область направила около трех миллиардов рублей на спецоперацию

Воронежская область направила около трех миллиардов рублей на спецоперацию - РИА Новости, 27.10.2022

Воронежская область направила около трех миллиардов рублей на спецоперацию

Почти 3 миллиарда рублей направила в этом году Воронежская область на поддержку спецоперации и жителей Донбасса, сообщил в четверг в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:55

2022-10-27T11:55

2022-10-27T11:55

специальная военная операция на украине

александр гусев (государственный служащий)

воронежская область

донбасс

россия

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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Почти 3 миллиарда рублей направила в этом году Воронежская область на поддержку спецоперации и жителей Донбасса, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев."Почти 3 миллиарда рублей. Эти деньги в 2022 году мы уже направили и продолжаем направлять на поддержку России в СВО и наших соотечественников из Донбасса", - написал губернатор.Гусев отметил, что "деньги у региона есть", и поддержка оказывается "без ущерба для воронежцев".

https://ria.ru/20221026/polsha-1827017888.html

воронежская область

донбасс

россия

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александр гусев (государственный служащий), воронежская область, донбасс, россия