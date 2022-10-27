Рейтинг@Mail.ru
Воронежская область направила около трех миллиардов рублей на спецоперацию - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/pomosch-1827137679.html
Воронежская область направила около трех миллиардов рублей на спецоперацию
Воронежская область направила около трех миллиардов рублей на спецоперацию - РИА Новости, 27.10.2022
Воронежская область направила около трех миллиардов рублей на спецоперацию
Почти 3 миллиарда рублей направила в этом году Воронежская область на поддержку спецоперации и жителей Донбасса, сообщил в четверг в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:55
2022-10-27T11:55
специальная военная операция на украине
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Почти 3 миллиарда рублей направила в этом году Воронежская область на поддержку спецоперации и жителей Донбасса, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев."Почти 3 миллиарда рублей. Эти деньги в 2022 году мы уже направили и продолжаем направлять на поддержку России в СВО и наших соотечественников из Донбасса", - написал губернатор.Гусев отметил, что "деньги у региона есть", и поддержка оказывается "без ущерба для воронежцев".
https://ria.ru/20221026/polsha-1827017888.html
воронежская область
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр гусев (государственный служащий), воронежская область, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (государственный служащий), Воронежская область, Донбасс, Россия
11:55 27.10.2022
 
Воронежская область направила около трех миллиардов рублей на спецоперацию

Воронежская область направила почти три миллиарда рублей на помощь Донбассу и спецоперации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Почти 3 миллиарда рублей направила в этом году Воронежская область на поддержку спецоперации и жителей Донбасса, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
"Почти 3 миллиарда рублей. Эти деньги в 2022 году мы уже направили и продолжаем направлять на поддержку России в СВО и наших соотечественников из Донбасса", - написал губернатор.
Гусев отметил, что "деньги у региона есть", и поддержка оказывается "без ущерба для воронежцев".
Связанные флаги Евросоюза и Польши - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 18:28
Поляков разозлили планы властей по поддержке Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьДонбассРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала