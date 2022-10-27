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Воронежская область направила около трех миллиардов рублей на спецоперацию
Воронежская область направила около трех миллиардов рублей на спецоперацию - РИА Новости, 27.10.2022
Воронежская область направила около трех миллиардов рублей на спецоперацию
Почти 3 миллиарда рублей направила в этом году Воронежская область на поддержку спецоперации и жителей Донбасса, сообщил в четверг в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:55
2022-10-27T11:55
2022-10-27T11:55
специальная военная операция на украине
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
донбасс
россия
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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Почти 3 миллиарда рублей направила в этом году Воронежская область на поддержку спецоперации и жителей Донбасса, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев."Почти 3 миллиарда рублей. Эти деньги в 2022 году мы уже направили и продолжаем направлять на поддержку России в СВО и наших соотечественников из Донбасса", - написал губернатор.Гусев отметил, что "деньги у региона есть", и поддержка оказывается "без ущерба для воронежцев".
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александр гусев (государственный служащий), воронежская область, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (государственный служащий), Воронежская область, Донбасс, Россия
Воронежская область направила около трех миллиардов рублей на спецоперацию
Воронежская область направила почти три миллиарда рублей на помощь Донбассу и спецоперации