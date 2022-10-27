https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html

Один против всех. Канцлер ФРГ Олаф Шольц разваливает Европу

Один против всех. Канцлер ФРГ Олаф Шольц разваливает Европу - РИА Новости, 27.10.2022

Один против всех. Канцлер ФРГ Олаф Шольц разваливает Европу

Приближение зимы приносит Евросоюзу все больше проблем. Особую тревогу вызывает поведение канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что интересы своей... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:00

2022-10-27T08:00

2022-10-27T08:10

в мире

олаф шольц

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Приближение зимы приносит Евросоюзу все больше проблем. Особую тревогу вызывает поведение канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что интересы своей страны ставит выше общеевропейских, и рассказал о меняющемся видении ситуации вокруг Украины. С чем связаны и чем чреваты подвижки в позиции Берлина — в материале РИА Новости.Германия на первом местеВ интервью немецкому Die Welt Шольц подчеркнул, что Москва в диалоге с Берлином никогда не использовала украинский кризис как метод давления."У меня есть серьезные причины не разглашать содержание переговоров, которые я веду с президентом России. Но что я могу точно сказать: сообщения, которые я читал в наших СМИ о якобы поступавших в наш адрес угрозах, ложны", — сказал канцлер.Эти слова мгновенно восприняли как "сдачу перед Россией". Ситуацию усугубило и то, что немецкая и американская пресса давно работает против непопулярного канцлера. Еще летом большой резонанс вызвали публикации о том, что только уступки Москве спасут карьеру Шольца.Глава немецкого правительства косвенно подтверждал такие спекуляции. Именно он тормозил и продолжает сдерживать многие инициативы по предоставлению Германией серьезного вооружения Украине. Это губительно сказывается на его рейтингах, усиливая оппозицию как внутри ФРГ, так и за ее пределами.Последней каплей стали озвученные Шольцем планы по созданию чрезвычайного фонда в размере 200 миллиардов евро — для субсидирования снижения цен на газ. Но касается это только Германии.Партнеры Берлина по ЕС за время правления Ангелы Меркель привыкли, что ФРГ брала на себя основное бремя ответственности за весь "общеевропейский дом". Политическую роль Германии подкреплял и постоянный диалог между экс-канцлером и президентом России Владимиром Путиным. У обоих лидеров за плечами долгий опыт работы на руководящих постах, а общее "немецкое прошлое" способствовало межличностной химии, которую регулярно отмечали эксперты.Но Шольц не смог дотянуть до уровня Меркель в плане авторитета и общественного одобрения. Роль главного рупора ЕС и медиатора в отношениях Запада и Востока перехватил французский президент Эммануэль Макрон. В этих условиях Шольц вынужден круто менять риторику. Однако его новые заявления раскалывают и без того немонолитный Евросоюз.Партнеры недовольныПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после сообщения о создании чрезвычайного фонда открыто обвинил Шольца в "эгоизме" и "разрушении" единого европейского энергорынка. Его беспокоит, что субсидии ФРГ дадут местным производителям несправедливое преимущество перед энергетической промышленностью других государств ЕС."Самая богатая страна, самая сильная страна Евросоюза пытается использовать кризис, чтобы получить конкурентное преимущество для своего бизнеса на едином рынке. Это несправедливо", — заявил Моравецкий в кулуарах недавнего неформального саммита ЕС, как сообщают источники издания Politico.Конечно, у Варшавы хватает претензий к Берлину даже безотносительно последних шольцевских заявлений. Именно при неформальном лидерстве Германии в ЕС Польшу демонстративно лишили доступа к многомиллионным финансовым активам. Поэтому шпильки Моравецкого в адрес Шольца по любому удобному поводу ожидаемы и объяснимы.Но в данном случае на стороне польских властей выступили и другие страны. И премьер-министр Финляндии Санна Марин, и ее коллега из Эстонии Кая Каллас выразили озабоченность словами Шольца. Хотя и не так резко, как Моравецкий."Мы должны найти общее решение, иначе страны с большей бюджетной гибкостью будут иметь преимущество перед другими", — сказала, в частности, Каллас на встрече лидеров ЕС.Шольц парирует упреки тем, что другие государства Евросоюза якобы предпринимают аналогичные немецким протекционистские меры. Однако их масштаб несравним с происходящим в ФРГ. Партнеры видят, что для Германии общеевропейское единство перестает быть приоритетом. Шольц меняет привычные со времен Меркель правила, и комментаторы в Сети уже сравнивают его с экс-президентом США Дональдом Трампом, который также был невысокого мнения о ЕС, а вот с Россией, во всяком случае на словах, старался дружить. Сейчас канцлер, пусть и в более мягкой форме, демонстрирует схожий курс. Речь не только об экономике, но и о внешней политике. Больше, чем создание газового фонда, европейцев беспокоит растущее стремление Берлина решать общие вопросы в одиночку.Макрон против ШольцаВ середине октября немецкий лидер посетил Испанию, где настаивал на завершении строительства нового газопровода с Пиренейского полуострова в северную Европу, чтобы компенсировать потерю поставок из России в Германию. Французский президент выступил против плана, утверждая, что в этом нет экономического смысла.Причина недовольства проста: трубопровод должен пройти по территории Франции. Однако бенефиций страна не получит — проект полностью немецкий, а не ЕС. Эту точку зрения разделяет и Европейская комиссия, главный экономический орган Союза. Но канцлер все равно продвигает инициативу, допуская даже, что в крайнем случае энергомагистраль можно пустить в обход Франции.Макрон не единственный, кто возмущен таким подходом. Премьер-министр Чехии Петр Фиала также нелестно отозвался о шольцевских планах по трубопроводу. А речь канцлера на саммите в Праге в начале октября он и вовсе демонстративно проигнорировал.Париж критикует и отдельные военные инициативы ФРГ, например проект противовоздушной обороны "Европейский небесный щит", который основан на использовании американских истребителей и израильских систем ПВО, а не на собственных разработках ЕС.Проблема для Макрона и его соратников по Евросоюзу в том, что он, представляющий альтернативный Германии "центр силы", ограничен вторым сроком пребывания на посту. Шольц же — в случае отсутствия конкурентов — теоретически может править сколь угодно долго — подобно предшественнице Ангеле Меркель. И это лишь усилит уже ставший очевидным внутриевропейский разлом.Российско-китайский разворотВ октябрьском интервью авторитетному изданию Welt am Sonntag Шольц особо отметил рост пророссийских настроений в Германии. Хотя прямых формулировок постарался избежать. "Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что от 20 до 30 процентов не согласны ни с санкционной политикой, ни с поставками оружия (Украине)", — отметил глава правительства, подчеркнув: к мнению этой доли населения стоит прислушаться.Сам по себе этот тезис не сенсационный. Тот же Макрон неоднократно заявлял о важности переговоров Москвы и Киева для урегулирования кризиса.В случае с Шольцем важен более широкий контекст: высказываясь о необходимости прислушаться к тем, кто против поддержки Украины, он одновременно демонстрирует сближение с Китаем — ключевым, как принято считать на Западе, партнером России в условиях санкций.Нынешняя немецкая коалиция пока посылает невнятные сигналы о своем отношении к Пекину. ЕС — второй по объему товарооборота торговый партнер Китая. Поэтому никто не стремится к открытой конфронтации с КНР. Но и сближения не хотят.Поведение же самого Шольца более конкретно и показательно. После того как стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин сохранит пост, канцлер заявил, что в ноябре посетит с официальным визитом Пекин. Сопровождать его будет масштабная делегация из представителей бизнес-кругов.Ожидается также, что он отменит решение шести министерств, чтобы все-таки одобрить заблокированную сделку китайской государственной судоходной компании по приобретению миноритарной доли в одном из портов в Гамбурге, где Шольц раньше был мэром.Это вызвало недоумение в Брюсселе, где продолжают выступать за сдерживание Китая. Оппозиция канцлеру громче заявляет о себе и в ФРГ. В недавнем интервью Süddeutsche Zeitung глава МИД Германии Анналена Бербок подвергла критике местный бизнес за усиление связей с КНР в свете релокации немецких предприятий. "Полная экономическая зависимость, основанная на принципе надежды, делает нас уязвимыми для политического шантажа, — сказала она. — Задача ответственной экономики — и тем более политики — не дать нам вернуться к ситуации, когда через несколько лет придется спасать химические и автомобильные компании миллиардными налогами, потому что они сделают себя зависимыми от китайского рынка".К слову, согласно социологическим опросам за сентябрь, Бербок возглавляет рейтинг популярнейших действующих немецких политиков, опережая канцлера на семь позиций. И на фоне сомнительных заявлений Шольца это может быть предвестием скорой борьбы за власть в Германии.

https://ria.ru/20221022/konflikt-1825916089.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221026/makron-1826970548.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221002/gaz-1820957007.html

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