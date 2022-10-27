https://ria.ru/20221027/pokhischenie-1827360772.html

Жительница Тюмени получила три года колонии за похищение ребенка

Жительница Тюмени получила три года колонии за похищение ребенка - РИА Новости, 27.10.2022

Жительница Тюмени получила три года колонии за похищение ребенка

Ленинский районный суд признал жительницу Тюмени виновной в похищении малолетней девочки, подсудимую приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщает... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:50

2022-10-27T20:50

2022-10-27T20:50

происшествия

тюмень

тюменская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд признал жительницу Тюмени виновной в похищении малолетней девочки, подсудимую приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.Установлено, что 24 июня около 20.00 мск женщина, предложив проводить до квартиры, увела незнакомую 4-летнюю девочку из многоквартирного жилого дома с улицы Харьковской, где находилась в гостях, увезла ее на такси к себе домой и удерживала до утра следующего дня – до момента задержания, ребенок за это время не пострадал, сообщили в облпрокуратуре. Собранные следственными органами СК РФ по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, отметили в региональном СУ СК."Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении жительницы города Тюмени Замиры Бакиевой 1984 года рождения. Женщина признана виновной в похищении малолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). В судебном заседании она вину признала. Суд назначил Замире Бакиевой наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщила пресс-служба судебной системы области.Приговор не вступил в законную силу, уточнили в суде.

https://ria.ru/20221027/mat-1827257874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, тюмень, тюменская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)