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В Воронежской области два новых инвестпроекта получат господдержку
В Воронежской области два новых инвестпроекта получат господдержку - РИА Новости, 27.10.2022
В Воронежской области два новых инвестпроекта получат господдержку
Два новых проекта с общим объемом 2,2 миллиарда рублей инвестиций получат господдержку в Воронежской области, сообщает в четверг областная дума. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:44
2022-10-27T12:44
2022-10-27T12:44
воронежская область
экономика
владимир нетесов
воронежская область
павловский район
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Два новых проекта с общим объемом 2,2 миллиарда рублей инвестиций получат господдержку в Воронежской области, сообщает в четверг областная дума.Депутаты регионального парламента на очередном заседании, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, одобрили изменения в приложение к закону "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области"."Парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых двух новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В частности, первый проект направлен на модернизацию и расширение действующего производства по обработке семян сельскохозяйственных культур в Павловском районе. Объем инвестиций здесь составляет более 221 миллиона рублей, срок реализации – до 2026 года включительно. За период реализации проекта в бюджет области поступит свыше 190 миллионов рублей налоговых платежей.Второй проект – это модернизация и расширение действующего производства одного из воронежских хлебозаводов, с объемом инвестиций свыше 1,9 миллиарда рублей. Здесь объем налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет, к 2030 году ожидается в размере более 1,8 миллиарда рублей."С учетом включения этих проектов в перечень, в настоящее время при областной поддержке в регионе реализуется 70 особо значимых инвестиционных проектов", – пояснил Нетёсов.Он также отметил, что региональное законодательство направлено на повышение инвестиционной активности и привлекательности Воронежской области, создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, привлечение и поддержку частных инвестиций.
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экономика, владимир нетесов, воронежская область, павловский район, воронежская областная дума
Воронежская область, Экономика, Владимир Нетесов, Воронежская область, Павловский район, Воронежская областная Дума
В Воронежской области два новых инвестпроекта получат господдержку
В Воронежской области получат господдержку два новых проекта инвестиций
ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Два новых проекта с общим объемом 2,2 миллиарда рублей инвестиций получат господдержку в Воронежской области, сообщает в четверг областная дума.
Депутаты регионального парламента на очередном заседании, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов
, одобрили изменения в приложение к закону "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области".
"Парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых двух новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В частности, первый проект направлен на модернизацию и расширение действующего производства по обработке семян сельскохозяйственных культур в Павловском районе
. Объем инвестиций здесь составляет более 221 миллиона рублей, срок реализации – до 2026 года включительно. За период реализации проекта в бюджет области поступит свыше 190 миллионов рублей налоговых платежей.
Второй проект – это модернизация и расширение действующего производства одного из воронежских хлебозаводов, с объемом инвестиций свыше 1,9 миллиарда рублей. Здесь объем налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет, к 2030 году ожидается в размере более 1,8 миллиарда рублей.
"С учетом включения этих проектов в перечень, в настоящее время при областной поддержке в регионе реализуется 70 особо значимых инвестиционных проектов", – пояснил Нетёсов.
Он также отметил, что региональное законодательство направлено на повышение инвестиционной активности и привлекательности Воронежской области, создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, привлечение и поддержку частных инвестиций.