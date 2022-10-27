https://ria.ru/20221027/podderzhka-1827157851.html

В Воронежской области два новых инвестпроекта получат господдержку

В Воронежской области два новых инвестпроекта получат господдержку - РИА Новости, 27.10.2022

В Воронежской области два новых инвестпроекта получат господдержку

Два новых проекта с общим объемом 2,2 миллиарда рублей инвестиций получат господдержку в Воронежской области, сообщает в четверг областная дума. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:44

2022-10-27T12:44

2022-10-27T12:44

воронежская область

экономика

владимир нетесов

воронежская область

павловский район

воронежская областная дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_e241c70ce823c7d033ce9e50689cf36f.jpg

ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Два новых проекта с общим объемом 2,2 миллиарда рублей инвестиций получат господдержку в Воронежской области, сообщает в четверг областная дума.Депутаты регионального парламента на очередном заседании, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, одобрили изменения в приложение к закону "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области"."Парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых двух новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В частности, первый проект направлен на модернизацию и расширение действующего производства по обработке семян сельскохозяйственных культур в Павловском районе. Объем инвестиций здесь составляет более 221 миллиона рублей, срок реализации – до 2026 года включительно. За период реализации проекта в бюджет области поступит свыше 190 миллионов рублей налоговых платежей.Второй проект – это модернизация и расширение действующего производства одного из воронежских хлебозаводов, с объемом инвестиций свыше 1,9 миллиарда рублей. Здесь объем налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет, к 2030 году ожидается в размере более 1,8 миллиарда рублей."С учетом включения этих проектов в перечень, в настоящее время при областной поддержке в регионе реализуется 70 особо значимых инвестиционных проектов", – пояснил Нетёсов.Он также отметил, что региональное законодательство направлено на повышение инвестиционной активности и привлекательности Воронежской области, создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, привлечение и поддержку частных инвестиций.

https://ria.ru/20221027/pomosch-1827137679.html

https://ria.ru/20221025/pomosch-1826464568.html

https://ria.ru/20221025/lgoty-1826711466.html

воронежская область

павловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир нетесов, воронежская область, павловский район, воронежская областная дума