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Возможность сдать бытовую технику на переработку появилась у жителей МО
Возможность сдать бытовую технику на переработку появилась у жителей МО - РИА Новости, 27.10.2022
Возможность сдать бытовую технику на переработку появилась у жителей МО
Акция "Сдай старую бытовую технику на Мегабак!" продлится в Подмосковье до 15 октября. В рамках мероприятия жители региона смогут сдать старую бытовую технику... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:04
2022-10-27T19:04
2022-10-27T19:04
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Акция "Сдай старую бытовую технику на Мегабак!" продлится в Подмосковье до 15 октября. В рамках мероприятия жители региона смогут сдать старую бытовую технику на переработку и получить новые приборы в подарок. Такой информацией поделились в министерстве ЖКХ региона. Об этом сообщил телеканал "360".Принять участие в акции можно будет в течение ближайших 20 дней. Глава министерства Антон Велиховский заявил, что жители также могут принять участие в фотоконкурсе. Авторы лучших работ получат в награду новые микроволновки, фены и пауэрбанки от компаний, которые занимаются переработкой старой техники.Для участия необходимо запечатлеть момент сдачи приборов и выложить фото в социальной сети "ВКонтакте" под хештегом #сдалстаруютехникунаМегабак. Всего жюри конкурса выберут девять лучших фотографий."В каждом доме сейчас много электроприборов и гаджетов, которые при правильной утилизации могут в дальнейшем быть использованы при производстве новых изделий", — пояснил Велиховский.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Акция "Сдай старую бытовую технику на Мегабак!" продлится в Подмосковье до 15 октября. В рамках мероприятия жители региона смогут сдать старую бытовую технику на переработку и получить новые приборы в подарок. Такой информацией поделились в министерстве ЖКХ региона. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Принять участие в акции можно будет в течение ближайших 20 дней. Глава министерства Антон Велиховский заявил, что жители также могут принять участие в фотоконкурсе. Авторы лучших работ получат в награду новые микроволновки, фены и пауэрбанки от компаний, которые занимаются переработкой старой техники.
Для участия необходимо запечатлеть момент сдачи приборов и выложить фото в социальной сети "ВКонтакте" под хештегом #сдалстаруютехникунаМегабак. Всего жюри конкурса выберут девять лучших фотографий.
"В каждом доме сейчас много электроприборов и гаджетов, которые при правильной утилизации могут в дальнейшем быть использованы при производстве новых изделий", — пояснил Велиховский.