https://ria.ru/20221027/pauza-1827358441.html

Путин прокомментировал свои слова про ядерное оружие, сказанные в 2018 году

Путин прокомментировал свои слова про ядерное оружие, сказанные в 2018 году - РИА Новости, 27.10.2022

Путин прокомментировал свои слова про ядерное оружие, сказанные в 2018 году

Президент РФ Владимир Путин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сделал паузу, отвечая на вопрос по поводу своей широко известной фразы про... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:37

2022-10-27T20:37

2022-10-27T20:37

владимир путин

россия

ядерное оружие

политика

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827344852_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ffc54e07ec079b299b9bcb5642d68e7a.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сделал паузу, отвечая на вопрос по поводу своей широко известной фразы про ядерное оружие.В октябре 2018 года на заседании клуба "Валдай" в Сочи Путин, говоря о вопросах ядерной безопасности, сказал: "Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии... как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Это высказывание имело большой резонанс.В пятницу модератор пленарной сессии "Валдая" Федор Лукьянов напомнил президенту об этой фразе. "Очень многие занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии, четыре года назад, что мы все в рай попадем. Мы же не торопимся, правда?"- спросил он.В ответ последовала пауза со стороны президента и смешки из зала. "Вы задумались, а это уже настораживает", - отреагировал модератор. "А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут", - ответил президент.

https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827313561.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин прокомментировал свои слова, сказанные на "Валдае" в 2018 году Путин прокомментировал свои слова, сказанные на "Валдае" в 2018 году 2022-10-27T20:37 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, ядерное оружие, политика, международный дискуссионный клуб "валдай"