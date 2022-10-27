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Путин прокомментировал свои слова про ядерное оружие, сказанные в 2018 году - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин прокомментировал свои слова про ядерное оружие, сказанные в 2018 году
Путин прокомментировал свои слова про ядерное оружие, сказанные в 2018 году - РИА Новости, 27.10.2022
Путин прокомментировал свои слова про ядерное оружие, сказанные в 2018 году
Президент РФ Владимир Путин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сделал паузу, отвечая на вопрос по поводу своей широко известной фразы про... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:37
2022-10-27T20:37
владимир путин
россия
ядерное оружие
политика
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сделал паузу, отвечая на вопрос по поводу своей широко известной фразы про ядерное оружие.В октябре 2018 года на заседании клуба "Валдай" в Сочи Путин, говоря о вопросах ядерной безопасности, сказал: "Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии... как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Это высказывание имело большой резонанс.В пятницу модератор пленарной сессии "Валдая" Федор Лукьянов напомнил президенту об этой фразе. "Очень многие занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии, четыре года назад, что мы все в рай попадем. Мы же не торопимся, правда?"- спросил он.В ответ последовала пауза со стороны президента и смешки из зала. "Вы задумались, а это уже настораживает", - отреагировал модератор. "А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут", - ответил президент.
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Путин прокомментировал свои слова, сказанные на "Валдае" в 2018 году
Путин прокомментировал свои слова, сказанные на "Валдае" в 2018 году
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владимир путин, россия, ядерное оружие, политика, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Ядерное оружие, Политика, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
20:37 27.10.2022
 
Путин прокомментировал свои слова про ядерное оружие, сказанные в 2018 году

Путин сделал паузу, отвечая на вопрос о своей фразе про ядерное оружие, мучеников и рай

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сделал паузу, отвечая на вопрос по поводу своей широко известной фразы про ядерное оружие.
В октябре 2018 года на заседании клуба "Валдай" в Сочи Путин, говоря о вопросах ядерной безопасности, сказал: "Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии... как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Это высказывание имело большой резонанс.
В пятницу модератор пленарной сессии "Валдая" Федор Лукьянов напомнил президенту об этой фразе. "Очень многие занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии, четыре года назад, что мы все в рай попадем. Мы же не торопимся, правда?"- спросил он.
В ответ последовала пауза со стороны президента и смешки из зала. "Вы задумались, а это уже настораживает", - отреагировал модератор. "А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут", - ответил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 18:41
Путин: Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия
 
Владимир ПутинРоссияЯдерное оружиеПолитикаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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