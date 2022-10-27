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Запашный высказался об артистах, предающих понятие "русский человек" - РИА Новости, 27.10.2022
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Запашный высказался об артистах, предающих понятие "русский человек"
Запашный высказался об артистах, предающих понятие "русский человек" - РИА Новости, 27.10.2022
Запашный высказался об артистах, предающих понятие "русский человек"
Деятелей культуры, которые на фоне проведения спецоперации на Украине дискредитируют понятие "культурный человек" и предают понятие "русский человек", стоит... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T23:04
2022-10-27T23:04
эдгард запашный
россия
украина
культура
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Деятелей культуры, которые на фоне проведения спецоперации на Украине дискредитируют понятие "культурный человек" и предают понятие "русский человек", стоит лишать российского паспорта, считает директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.По его словам, нужно инициировать возможность изъятия российского паспорта у таких людей."Я неоднократно говорил о том, что нужно инициировать возможность изъятия у человека русского паспорта… На сегодняшний день нет ни одного прецедента, говорящего о том, что мы с вами противодействуем тем людям, у которых вторые, третьи паспорта. Они уезжают на Запад, позиционируют себя как русские люди, позиционируют себя как люди, идущие против системы", - сказал Запашный, добавив, что паспорта стоит лишать людей, которые "предают понятие "русский человек".Также, по его мнению, таких деятелей культуры стоит лишать государственных наград и званий Народных артистов.
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эдгард запашный, россия, украина, культура
Эдгард Запашный, Россия, Украина, Культура
23:04 27.10.2022
 
Запашный высказался об артистах, предающих понятие "русский человек"

Запашный призвал лишать паспорта артистов, предающих понятие "русский человек"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЭдгард Запашный
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Эдгард Запашный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Деятелей культуры, которые на фоне проведения спецоперации на Украине дискредитируют понятие "культурный человек" и предают понятие "русский человек", стоит лишать российского паспорта, считает директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
"В культуре требуется проведение специальной, уж простите меня, военной операции. Потому что... на мой взгляд, происходящее говорит о том, что наведение порядка давно необходимо. Конечно, многие деятели культуры дискредитируют на фоне проведения специальной военной операции... (понятие) "культурного человека". Многие мои коллеги показывают себя с худшей стороны", - сказал Запашный на конференции "Мобилизация культуры, или Культура отмены".
По его словам, нужно инициировать возможность изъятия российского паспорта у таких людей.
"Я неоднократно говорил о том, что нужно инициировать возможность изъятия у человека русского паспорта… На сегодняшний день нет ни одного прецедента, говорящего о том, что мы с вами противодействуем тем людям, у которых вторые, третьи паспорта. Они уезжают на Запад, позиционируют себя как русские люди, позиционируют себя как люди, идущие против системы", - сказал Запашный, добавив, что паспорта стоит лишать людей, которые "предают понятие "русский человек".
Также, по его мнению, таких деятелей культуры стоит лишать государственных наград и званий Народных артистов.
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