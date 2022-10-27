https://ria.ru/20221027/pasport-1827379910.html

Запашный высказался об артистах, предающих понятие "русский человек"

Запашный высказался об артистах, предающих понятие "русский человек" - РИА Новости, 27.10.2022

Запашный высказался об артистах, предающих понятие "русский человек"

Деятелей культуры, которые на фоне проведения спецоперации на Украине дискредитируют понятие "культурный человек" и предают понятие "русский человек", стоит... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T23:04

2022-10-27T23:04

2022-10-27T23:04

эдгард запашный

россия

украина

культура

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Деятелей культуры, которые на фоне проведения спецоперации на Украине дискредитируют понятие "культурный человек" и предают понятие "русский человек", стоит лишать российского паспорта, считает директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.По его словам, нужно инициировать возможность изъятия российского паспорта у таких людей."Я неоднократно говорил о том, что нужно инициировать возможность изъятия у человека русского паспорта… На сегодняшний день нет ни одного прецедента, говорящего о том, что мы с вами противодействуем тем людям, у которых вторые, третьи паспорта. Они уезжают на Запад, позиционируют себя как русские люди, позиционируют себя как люди, идущие против системы", - сказал Запашный, добавив, что паспорта стоит лишать людей, которые "предают понятие "русский человек".Также, по его мнению, таких деятелей культуры стоит лишать государственных наград и званий Народных артистов.

https://ria.ru/20221027/piar-1827375223.html

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эдгард запашный, россия, украина, культура