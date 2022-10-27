Рейтинг@Mail.ru
В Москве более 1,1 тысячи памятников промыли в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221027/pamyatniki-1827099421.html
В Москве более 1,1 тысячи памятников промыли в рамках подготовки к зиме
В Москве более 1,1 тысячи памятников промыли в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 27.10.2022
В Москве более 1,1 тысячи памятников промыли в рамках подготовки к зиме
Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы промыли более 1,1 тысячи различных памятников, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:32
2022-10-27T10:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787849371_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_6c178567a586fdceed620ad4b801ebba.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы промыли более 1,1 тысячи различных памятников, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В рамках подготовки к зиме провели последнюю промывку столичных памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что сооружения регулярно моют с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели."Перед началом промывки рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершении монумент насухо вытирают", - рассказал Бирюков.По его словам, титановые памятники промывают нейтральным раствором, гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействует на поверхности сооружений.Он подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники, поливомоечные машины, небольшие монументы очищают вручную.
https://realty.ria.ru/20210531/moskva-1734626713.html
https://realty.ria.ru/20210603/pamyatniki-1735207950.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787849371_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_b52dd40daccc85c0b7c5f82b642425db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
10:32 27.10.2022
 
В Москве более 1,1 тысячи памятников промыли в рамках подготовки к зиме

Заммэра Бирюков: более 1,1 тысячи памятников в Москве промыли в рамках подготовки к зиме

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПромывка памятника Юрию Гагарину в Москве
Промывка памятника Юрию Гагарину в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Промывка памятника Юрию Гагарину в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы промыли более 1,1 тысячи различных памятников, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к зиме провели последнюю промывку столичных памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - отметил Бирюков.
Благоустройство Москвы - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая 2021, 11:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Сияние столицы: как "умывают" Москву
Заместитель мэра пояснил, что сооружения регулярно моют с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.
"Перед началом промывки рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершении монумент насухо вытирают", - рассказал Бирюков.
По его словам, титановые памятники промывают нейтральным раствором, гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействует на поверхности сооружений.
Он подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники, поливомоечные машины, небольшие монументы очищают вручную.
Помывка памятников в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня 2021, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Угадай памятники Москвы по фото
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала