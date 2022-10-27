https://ria.ru/20221027/pamyatniki-1827099421.html

В Москве более 1,1 тысячи памятников промыли в рамках подготовки к зиме

В Москве более 1,1 тысячи памятников промыли в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 27.10.2022

В Москве более 1,1 тысячи памятников промыли в рамках подготовки к зиме

Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы промыли более 1,1 тысячи различных памятников, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:32

2022-10-27T10:32

2022-10-27T10:32

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общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы промыли более 1,1 тысячи различных памятников, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В рамках подготовки к зиме провели последнюю промывку столичных памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что сооружения регулярно моют с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели."Перед началом промывки рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершении монумент насухо вытирают", - рассказал Бирюков.По его словам, титановые памятники промывают нейтральным раствором, гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействует на поверхности сооружений.Он подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники, поливомоечные машины, небольшие монументы очищают вручную.

https://realty.ria.ru/20210531/moskva-1734626713.html

https://realty.ria.ru/20210603/pamyatniki-1735207950.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва