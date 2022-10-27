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В Москве более 1,1 тысячи памятников промыли в рамках подготовки к зиме
В Москве более 1,1 тысячи памятников промыли в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 27.10.2022
В Москве более 1,1 тысячи памятников промыли в рамках подготовки к зиме
Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы промыли более 1,1 тысячи различных памятников, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:32
2022-10-27T10:32
2022-10-27T10:32
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общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы промыли более 1,1 тысячи различных памятников, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В рамках подготовки к зиме провели последнюю промывку столичных памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что сооружения регулярно моют с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели."Перед началом промывки рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершении монумент насухо вытирают", - рассказал Бирюков.По его словам, титановые памятники промывают нейтральным раствором, гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействует на поверхности сооружений.Он подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники, поливомоечные машины, небольшие монументы очищают вручную.
https://realty.ria.ru/20210531/moskva-1734626713.html
https://realty.ria.ru/20210603/pamyatniki-1735207950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
В Москве более 1,1 тысячи памятников промыли в рамках подготовки к зиме
Заммэра Бирюков: более 1,1 тысячи памятников в Москве промыли в рамках подготовки к зиме
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы промыли более 1,1 тысячи различных памятников, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к зиме провели последнюю промывку столичных памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что сооружения регулярно моют с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.
"Перед началом промывки рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершении монумент насухо вытирают", - рассказал Бирюков.
По его словам, титановые памятники промывают нейтральным раствором, гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействует на поверхности сооружений.
Он подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники, поливомоечные машины, небольшие монументы очищают вручную.