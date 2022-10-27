https://ria.ru/20221027/ozon-1827255141.html

В Самарской области открыли крупнейший в Поволжье логистический центр Ozon

В Самарской области открыли крупнейший в Поволжье логистический центр Ozon - РИА Новости, 27.10.2022

В Самарской области открыли крупнейший в Поволжье логистический центр Ozon

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт работе первой очереди логистического центра компании Ozon на территории индустриального парка "Чапаевск",... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:57

2022-10-27T16:57

2022-10-27T20:05

экономика

дмитрий азаров

самарская область

ozon

чапаевск

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САМАРА, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт работе первой очереди логистического центра компании Ozon на территории индустриального парка "Чапаевск", сообщает пресс-служба правительства региона."В четверг, 27 октября, губернатор Дмитрий Азаров и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Александр Васильев дали старт работе первой очереди логистического центра Ozon на территории индустриального парка "Чапаевск". Логистический комплекс, построенный в рекордные сроки, станет крупнейшим хабом компании в Поволжье и одним из крупнейших в России", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, площадь хранения первой очереди логистического центра составляет 52 тысячи квадратных метров, к концу 2023 года за счет ввода второй очереди она увеличится до 76 тысяч квадратных метров. Планируется, что общая площадь логистического хаба после запуска всех очередей составит 135 тысяч квадратных метров. Инвестиции Ozon в открытие обеих очередей центра в Чапаевске составили порядка 5 миллиардов рублей, еще 5 миллиардов рублей – инвестиции застройщика. Сейчас в центре трудится около 700 человек, до конца года планируется трудоустроить порядка 1 тысячи человек. После выхода объекта на полную мощность в нем будет создано 6 тысяч рабочих мест.По информации пресс-службы, изначально для размещения центра компания Ozon рассматривала другие регионы, но Азарову в ходе переговоров удалось добиться, чтобы хаб был построен именно в Самарской области."Буквально в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме, главном экономическом форуме нашей страны, было подписано соглашение. Принципы очень простые: дал слово - держи… И я рад, что здесь в Чапаевске, мы оперативно отработали и с нашими коллегами из федерального правительства, огромное им за это спасибо. В кратчайшие сроки были приняты решения по дополнению видов ведения деятельности площадки ТОСЭР "Чапаевск", - цитирует Азарова пресс-служба.Директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Александр Васильев поблагодарил губернатора Самарской области и команду региона за успешную реализацию проекта. По информации пресс-службы, запуск логистического центра Ozon в Чапаевске создаст региональному бизнесу дополнительные условия и возможности."Мы изначально понимали, что открытие центра упростит возможности, регламенты выхода наших предпринимателей, производителей на российский, мировой рынок. Только за первое полугодие текущего года оборот самарских компаний в сотрудничестве с Ozon составил 3,4 миллиарда рублей. Конечно, когда в полной мере здесь заработает центр, то это будет колоссальная возможность быстро для наших предпринимателей размещать свои товары. Это для самарского бизнеса, всей Самарской области очень важно", - приводит слова Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20221018/zerno-1824878739.html

https://ria.ru/20220616/novatek-1795770223.html

https://ria.ru/20220920/kitay-1818048220.html

самарская область

чапаевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, дмитрий азаров, самарская область, ozon, чапаевск