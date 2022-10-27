https://ria.ru/20221027/otnoshenie-1827356466.html

Путин усомнился в нормальности США, портящих отношения с Китаем

Путин усомнился в нормальности США, портящих отношения с Китаем - РИА Новости, 27.10.2022

Путин усомнился в нормальности США, портящих отношения с Китаем

Президент России Владимир Путин усомнился в нормальности США, которые на фоне противодействия РФ портят отношения с КНР, в основе подобных иррациональных... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:29

2022-10-27T20:29

2022-10-27T20:29

владимир путин

россия

китай

сша

нэнси пелоси

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин усомнился в нормальности США, которые на фоне противодействия РФ портят отношения с КНР, в основе подобных иррациональных действий лежат самоуверенность и чувство безнаказанности."Вот вы знаете, мы со многими здесь знакомы многие-многие годы, правда? И говорим как бы на одном языке. Ну давайте тогда совсем уж так по-семейному. Ну вот происходит то, что происходит, эта трагедия на Украине, весь Запад на нас там обрушился, пытается развалить нашу экономику, оружие миллиардами, боеприпасы поставляет на Украину, борются с Россией. Ну зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Ну он нормальные люди или нет? Кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике?" - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные какие-то действия в то время когда они с Россией не могут урегулировать никак отношения из-за того, что происходит на Украине. Ну бред какой-то просто. Кажется, что в этом есть какая-то тонкая глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред и все. И самоуверенность... самоуверенность и чувство безнаказанности. Вот что лежит в основе подобных иррациональных действий", - добавил Путин.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20221027/kitay-1827079798.html

https://ria.ru/20221027/ssha-1827067589.html

россия

китай

сша

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владимир путин, россия, китай, сша, нэнси пелоси, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире