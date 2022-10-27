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Путин усомнился в нормальности США, портящих отношения с Китаем - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин усомнился в нормальности США, портящих отношения с Китаем
Путин усомнился в нормальности США, портящих отношения с Китаем - РИА Новости, 27.10.2022
Путин усомнился в нормальности США, портящих отношения с Китаем
Президент России Владимир Путин усомнился в нормальности США, которые на фоне противодействия РФ портят отношения с КНР, в основе подобных иррациональных... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:29
2022-10-27T20:29
владимир путин
россия
китай
сша
нэнси пелоси
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин усомнился в нормальности США, которые на фоне противодействия РФ портят отношения с КНР, в основе подобных иррациональных действий лежат самоуверенность и чувство безнаказанности."Вот вы знаете, мы со многими здесь знакомы многие-многие годы, правда? И говорим как бы на одном языке. Ну давайте тогда совсем уж так по-семейному. Ну вот происходит то, что происходит, эта трагедия на Украине, весь Запад на нас там обрушился, пытается развалить нашу экономику, оружие миллиардами, боеприпасы поставляет на Украину, борются с Россией. Ну зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Ну он нормальные люди или нет? Кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике?" - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные какие-то действия в то время когда они с Россией не могут урегулировать никак отношения из-за того, что происходит на Украине. Ну бред какой-то просто. Кажется, что в этом есть какая-то тонкая глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред и все. И самоуверенность... самоуверенность и чувство безнаказанности. Вот что лежит в основе подобных иррациональных действий", - добавил Путин.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20221027/kitay-1827079798.html
https://ria.ru/20221027/ssha-1827067589.html
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владимир путин, россия, китай, сша, нэнси пелоси, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Владимир Путин, Россия, Китай, США, Нэнси Пелоси, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
20:29 27.10.2022
 
Путин усомнился в нормальности США, портящих отношения с Китаем

Путин: в основе действий США по отношению к КНР лежит самоуверенность и безнаказанность

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин усомнился в нормальности США, которые на фоне противодействия РФ портят отношения с КНР, в основе подобных иррациональных действий лежат самоуверенность и чувство безнаказанности.
"Вот вы знаете, мы со многими здесь знакомы многие-многие годы, правда? И говорим как бы на одном языке. Ну давайте тогда совсем уж так по-семейному. Ну вот происходит то, что происходит, эта трагедия на Украине, весь Запад на нас там обрушился, пытается развалить нашу экономику, оружие миллиардами, боеприпасы поставляет на Украину, борются с Россией. Ну зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Ну он нормальные люди или нет? Кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике?" - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
07:04
Китай и США должны способствовать стабильности в мире, заявил Си Цзиньпин
"Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные какие-то действия в то время когда они с Россией не могут урегулировать никак отношения из-за того, что происходит на Украине. Ну бред какой-то просто. Кажется, что в этом есть какая-то тонкая глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред и все. И самоуверенность... самоуверенность и чувство безнаказанности. Вот что лежит в основе подобных иррациональных действий", - добавил Путин.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
00:54
В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай
 
Владимир ПутинРоссияКитайСШАНэнси ПелосиМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В мире
 
 
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