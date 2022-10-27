19:19 27.10.2022 (обновлено: 19:27 27.10.2022)
Путин напомнил о применении США ядерного оружия против Японии
Путин: военной целесообразности для США применять ядерное оружие против Японии не было
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Военной целесообразности для США применять ядерное оружие против Японии не было, они сделали это, потому что посчитали, что это в их интересах, заявил президент России Владимир Путин.
"Военной целесообразности не было вообще никакой. Ноль. Ну какая была целесообразность применять против Хиросимы и Нагасаки, практически против мирного, гражданского населения ядерное оружие? Что, была угроза какая-то территориальной целостности Соединенных Штатов? Суверенитету? Да нет, конечно. Да и военной целесообразности уже не было, военная машина Японии была сломана, возможности к сопротивлению были сведены практически к нулю, зачем нужно было добавить Японию ядерным оружием?" - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.
"В японских учебниках, как правило, пишут, что это союзники нанесли ядерный удар по Японии. Вот как держат эту Японию, что даже в учебниках школьных не могут написать правду, хотя вроде каждый год вспоминают об этой трагедии", - добавил президент.