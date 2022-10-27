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Путин напомнил о применении США ядерного оружия против Японии - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин напомнил о применении США ядерного оружия против Японии
Путин напомнил о применении США ядерного оружия против Японии - РИА Новости, 27.10.2022
Путин напомнил о применении США ядерного оружия против Японии
Военной целесообразности для США применять ядерное оружие против Японии не было, они сделали это, потому что посчитали, что это в их интересах, заявил президент РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:19
2022-10-27T19:27
ядерное оружие
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япония
сша
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Военной целесообразности для США применять ядерное оружие против Японии не было, они сделали это, потому что посчитали, что это в их интересах, заявил президент России Владимир Путин."Военной целесообразности не было вообще никакой. Ноль. Ну какая была целесообразность применять против Хиросимы и Нагасаки, практически против мирного, гражданского населения ядерное оружие? Что, была угроза какая-то территориальной целостности Соединенных Штатов? Суверенитету? Да нет, конечно. Да и военной целесообразности уже не было, военная машина Японии была сломана, возможности к сопротивлению были сведены практически к нулю, зачем нужно было добавить Японию ядерным оружием?" - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме."В японских учебниках, как правило, пишут, что это союзники нанесли ядерный удар по Японии. Вот как держат эту Японию, что даже в учебниках школьных не могут написать правду, хотя вроде каждый год вспоминают об этой трагедии", - добавил президент.
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ядерное оружие, владимир путин, япония, сша, россия, в мире
Ядерное оружие, Владимир Путин, Япония, США, Россия, В мире
19:19 27.10.2022 (обновлено: 19:27 27.10.2022)
 
Путин напомнил о применении США ядерного оружия против Японии

Путин: военной целесообразности для США применять ядерное оружие против Японии не было

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Военной целесообразности для США применять ядерное оружие против Японии не было, они сделали это, потому что посчитали, что это в их интересах, заявил президент России Владимир Путин.
"Военной целесообразности не было вообще никакой. Ноль. Ну какая была целесообразность применять против Хиросимы и Нагасаки, практически против мирного, гражданского населения ядерное оружие? Что, была угроза какая-то территориальной целостности Соединенных Штатов? Суверенитету? Да нет, конечно. Да и военной целесообразности уже не было, военная машина Японии была сломана, возможности к сопротивлению были сведены практически к нулю, зачем нужно было добавить Японию ядерным оружием?" - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.
"В японских учебниках, как правило, пишут, что это союзники нанесли ядерный удар по Японии. Вот как держат эту Японию, что даже в учебниках школьных не могут написать правду, хотя вроде каждый год вспоминают об этой трагедии", - добавил президент.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Ядерное оружиеВладимир ПутинЯпонияСШАРоссияВ мире
 
 
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