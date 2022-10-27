https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827335149.html

Путин напомнил о применении США ядерного оружия против Японии

Путин напомнил о применении США ядерного оружия против Японии - РИА Новости, 27.10.2022

Путин напомнил о применении США ядерного оружия против Японии

Военной целесообразности для США применять ядерное оружие против Японии не было, они сделали это, потому что посчитали, что это в их интересах, заявил президент РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:19

2022-10-27T19:19

2022-10-27T19:27

ядерное оружие

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Военной целесообразности для США применять ядерное оружие против Японии не было, они сделали это, потому что посчитали, что это в их интересах, заявил президент России Владимир Путин."Военной целесообразности не было вообще никакой. Ноль. Ну какая была целесообразность применять против Хиросимы и Нагасаки, практически против мирного, гражданского населения ядерное оружие? Что, была угроза какая-то территориальной целостности Соединенных Штатов? Суверенитету? Да нет, конечно. Да и военной целесообразности уже не было, военная машина Японии была сломана, возможности к сопротивлению были сведены практически к нулю, зачем нужно было добавить Японию ядерным оружием?" - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме."В японских учебниках, как правило, пишут, что это союзники нанесли ядерный удар по Японии. Вот как держат эту Японию, что даже в учебниках школьных не могут написать правду, хотя вроде каждый год вспоминают об этой трагедии", - добавил президент.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

ядерное оружие, владимир путин, япония, сша, россия, в мире