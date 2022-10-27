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США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия, заявил Путин
США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия, заявил Путин
США когда-нибудь догонят Россию в создании гиперзвукового оружия, но пока этого не сделано, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:39
2022-10-27T18:54
сша
россия
владимир путин
в мире
оружие
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США когда-нибудь догонят Россию в создании гиперзвукового оружия, но пока этого не сделано, заявил президент РФ Владимир Путин."Понятно, что когда-то они (США) нас догонят по гиперзвуковому оружию. Это очевидно. Высокотехнологичная страна. Это только вопрос времени. Но пока не догнали, а у нас еще есть, и мы развиваем эти технологии", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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сша, россия, владимир путин, в мире, оружие, международный дискуссионный клуб "валдай"
США, Россия, Владимир Путин, В мире, Оружие, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
18:39 27.10.2022 (обновлено: 18:54 27.10.2022)
 
США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия, заявил Путин

Президент Путин заявил, что США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США когда-нибудь догонят Россию в создании гиперзвукового оружия, но пока этого не сделано, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Понятно, что когда-то они (США) нас догонят по гиперзвуковому оружию. Это очевидно. Высокотехнологичная страна. Это только вопрос времени. Но пока не догнали, а у нас еще есть, и мы развиваем эти технологии", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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