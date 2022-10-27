https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827312900.html

США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия, заявил Путин

США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия, заявил Путин

США когда-нибудь догонят Россию в создании гиперзвукового оружия, но пока этого не сделано, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:39

2022-10-27T18:39

2022-10-27T18:54

сша

россия

владимир путин

в мире

оружие

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США когда-нибудь догонят Россию в создании гиперзвукового оружия, но пока этого не сделано, заявил президент РФ Владимир Путин."Понятно, что когда-то они (США) нас догонят по гиперзвуковому оружию. Это очевидно. Высокотехнологичная страна. Это только вопрос времени. Но пока не догнали, а у нас еще есть, и мы развиваем эти технологии", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827309252.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, владимир путин, в мире, оружие, международный дискуссионный клуб "валдай"