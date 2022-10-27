https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827312900.html
США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия, заявил Путин
США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия, заявил Путин
США когда-нибудь догонят Россию в создании гиперзвукового оружия, но пока этого не сделано, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:39
2022-10-27T18:39
2022-10-27T18:54
сша
россия
владимир путин
в мире
оружие
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США когда-нибудь догонят Россию в создании гиперзвукового оружия, но пока этого не сделано, заявил президент РФ Владимир Путин."Понятно, что когда-то они (США) нас догонят по гиперзвуковому оружию. Это очевидно. Высокотехнологичная страна. Это только вопрос времени. Но пока не догнали, а у нас еще есть, и мы развиваем эти технологии", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827309252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, в мире, оружие, международный дискуссионный клуб "валдай"
США, Россия, Владимир Путин, В мире, Оружие, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
18:39 27.10.2022 (обновлено: 18:54 27.10.2022)
США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия, заявил Путин
Президент Путин заявил, что США пока не догнали Россию в создании гиперзвукового оружия