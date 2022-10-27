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Украина потребовала у США и Европы кассетные боеприпасы, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
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Украина потребовала у США и Европы кассетные боеприпасы, пишут СМИ
Украина потребовала у США и Европы кассетные боеприпасы, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
Украина потребовала у США и Европы кассетные боеприпасы, пишут СМИ
Украина требует кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы от США и стран Европы, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:42
2022-10-27T14:59
украина
россия
сша
в мире
оружие
европа
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украина требует кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы от США и стран Европы, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Журнал обращает внимание на то, что, хотя такое вооружение в США формально не под запретом, в отличие от противопехотных мин, поставки подобных боеприпасов были бы "противоречивым изменением в политике".Украинский депутат Александра Устинова заявила, то украинцы также запросили кассетные боеприпасы BONUS совместного шведско-французского производства, которые совместимы с натовскими артиллерийскими орудиями, а также управляемые высокоточные бомбы компаний Boeing и Saab."У Швеции, кажется, тонны оружия, которое нам нужно", - заявила Устинова. По ее словам, Украина также запросила шведские ПЗРК RBS-70 для борьбы с беспилотниками.Foreign Policy также указывает на то, что запасы снарядов калибра 152 мм у НАТО почти закончились, а используемые Украиной орудия калибром 155 мм все больше изнашиваются.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221027/ssha-1827091773.html
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украина, россия, сша, в мире, оружие, европа, швеция
Украина, Россия, США, В мире, Оружие, Европа, Швеция
14:42 27.10.2022 (обновлено: 14:59 27.10.2022)
 
Украина потребовала у США и Европы кассетные боеприпасы, пишут СМИ

FP: Украина потребовала от США и Европы кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украина требует кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы от США и стран Европы, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Украинские чиновники продолжали требовать так называемые кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды, или DPICM - разновидность кассетных боеприпасов... а также их европейские аналоги. В США в настоящее время запрещено экспортировать эти системы", - пишет издание.
Журнал обращает внимание на то, что, хотя такое вооружение в США формально не под запретом, в отличие от противопехотных мин, поставки подобных боеприпасов были бы "противоречивым изменением в политике".
Украинский депутат Александра Устинова заявила, то украинцы также запросили кассетные боеприпасы BONUS совместного шведско-французского производства, которые совместимы с натовскими артиллерийскими орудиями, а также управляемые высокоточные бомбы компаний Boeing и Saab.
Швеции, кажется, тонны оружия, которое нам нужно", - заявила Устинова. По ее словам, Украина также запросила шведские ПЗРК RBS-70 для борьбы с беспилотниками.
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Foreign Policy также указывает на то, что запасы снарядов калибра 152 мм у НАТО почти закончились, а используемые Украиной орудия калибром 155 мм все больше изнашиваются.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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