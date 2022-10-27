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Путин заявил, что Россия не вмешивается в дела религиозных организаций - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин заявил, что Россия не вмешивается в дела религиозных организаций
Путин заявил, что Россия не вмешивается в дела религиозных организаций - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что Россия не вмешивается в дела религиозных организаций
В России не вмешиваются в дела религиозных организаций, в отличие от ряда других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:00
2022-10-27T19:13
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В России не вмешиваются в дела религиозных организаций, в отличие от ряда других стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Ключевое отличие, может быть, сегодняшнего дня во взаимоотношениях с нашими традиционными конфессиями заключается в том, что мы не только внешне, мы по существу не вмешиваемся в жизнь религиозных организаций. Они у нас, может быть, в гораздо более свободном положении находятся, чем во многих странах, которые считают себя демократическими. Мы никогда не оказываем никакого давления", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире, владимир путин
Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире, Владимир Путин
19:00 27.10.2022 (обновлено: 19:13 27.10.2022)
 
Путин заявил, что Россия не вмешивается в дела религиозных организаций

Путин: Россия не вмешивается в дела религиозных организаций в отличие от некоторых стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В России не вмешиваются в дела религиозных организаций, в отличие от ряда других стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ключевое отличие, может быть, сегодняшнего дня во взаимоотношениях с нашими традиционными конфессиями заключается в том, что мы не только внешне, мы по существу не вмешиваемся в жизнь религиозных организаций. Они у нас, может быть, в гораздо более свободном положении находятся, чем во многих странах, которые считают себя демократическими. Мы никогда не оказываем никакого давления", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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27 июля, 13:27Религия
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РоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В миреВладимир Путин
 
 
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