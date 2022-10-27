https://ria.ru/20221027/organizatsiya-1827326541.html

Путин заявил, что Россия не вмешивается в дела религиозных организаций

Путин заявил, что Россия не вмешивается в дела религиозных организаций - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что Россия не вмешивается в дела религиозных организаций

В России не вмешиваются в дела религиозных организаций, в отличие от ряда других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:00

2022-10-27T19:00

2022-10-27T19:13

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В России не вмешиваются в дела религиозных организаций, в отличие от ряда других стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Ключевое отличие, может быть, сегодняшнего дня во взаимоотношениях с нашими традиционными конфессиями заключается в том, что мы не только внешне, мы по существу не вмешиваемся в жизнь религиозных организаций. Они у нас, может быть, в гораздо более свободном положении находятся, чем во многих странах, которые считают себя демократическими. Мы никогда не оказываем никакого давления", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20220727/entsiklopediya-1805312596.html

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россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире, владимир путин