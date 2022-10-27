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Промпредприятия Оренбуржья получат 50 млн рублей на развитие - РИА Новости, 27.10.2022
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Оренбургская область
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Промпредприятия Оренбуржья получат 50 млн рублей на развитие
Промпредприятия Оренбуржья получат 50 млн рублей на развитие - РИА Новости, 27.10.2022
Промпредприятия Оренбуржья получат 50 млн рублей на развитие
Правительство Оренбургской области дополнительно направило 50 миллионов рублей на поддержку промышленных предприятий региона, выделенные средства частично... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:09
2022-10-27T12:09
оренбургская область
денис паслер
экономика
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ОРЕНБУРГ, 27 окт- РИА Новости. Правительство Оренбургской области дополнительно направило 50 миллионов рублей на поддержку промышленных предприятий региона, выделенные средства частично компенсируют затраты на обновление оборудования, продвижение продукции и закупку сырья, сообщает пресс-служба областного правительства."Субсидии промышленным предприятиям могут быть направлены на покупку нового оборудования: компенсация 40% затраченных средств, но не более 10 миллионов рублей, а также на продвижение продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках: компенсация 80% затраченных средств, но не более 900 тысяч рублей". – говорится в сообщении пресс-службы.Выделенные деньги также могут быть направлены на развитие народных художественных промыслов: компенсация 50% затраченных средств на покупку нового оборудования, максимум - 1 милионов рублей, и 80% затраченных средств могут быть направлены на закупку сырья - до 700 тысяч рублей.Конкурсы на получение субсидии будут объявлены на официальном сайте министерства промышленности и энергетики Оренбургской области."Мы систематически обновляем и делаем более адресными меры поддержки экономики региона в условиях санкционного давления. Это позволяет сохранить имеющиеся объемы производства, а по некоторым направлениям – увеличить их, помочь в реализации инвестиционных проектов, в том числе по импортозамещению, обеспечить стабильную занятость и должный уровень заработной платы оренбуржцев", - сказал губернатор региона Денис Паслер.По его словам, все вложенные бюджетные средства работают на укрепление экономики и возвращаются в казну в виде налогов, при этом предприятия получают импульс для развития.
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денис паслер, экономика
Оренбургская область, Денис Паслер, Экономика
12:09 27.10.2022
 

Промпредприятия Оренбуржья получат 50 млн рублей на развитие

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ОРЕНБУРГ, 27 окт- РИА Новости. Правительство Оренбургской области дополнительно направило 50 миллионов рублей на поддержку промышленных предприятий региона, выделенные средства частично компенсируют затраты на обновление оборудования, продвижение продукции и закупку сырья, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Субсидии промышленным предприятиям могут быть направлены на покупку нового оборудования: компенсация 40% затраченных средств, но не более 10 миллионов рублей, а также на продвижение продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках: компенсация 80% затраченных средств, но не более 900 тысяч рублей". – говорится в сообщении пресс-службы.
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Выделенные деньги также могут быть направлены на развитие народных художественных промыслов: компенсация 50% затраченных средств на покупку нового оборудования, максимум - 1 милионов рублей, и 80% затраченных средств могут быть направлены на закупку сырья - до 700 тысяч рублей.
Конкурсы на получение субсидии будут объявлены на официальном сайте министерства промышленности и энергетики Оренбургской области.
"Мы систематически обновляем и делаем более адресными меры поддержки экономики региона в условиях санкционного давления. Это позволяет сохранить имеющиеся объемы производства, а по некоторым направлениям – увеличить их, помочь в реализации инвестиционных проектов, в том числе по импортозамещению, обеспечить стабильную занятость и должный уровень заработной платы оренбуржцев", - сказал губернатор региона Денис Паслер.
По его словам, все вложенные бюджетные средства работают на укрепление экономики и возвращаются в казну в виде налогов, при этом предприятия получают импульс для развития.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерЭкономика
 
 
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