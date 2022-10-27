https://ria.ru/20221027/orenburzhe-1827145082.html

Промпредприятия Оренбуржья получат 50 млн рублей на развитие

Промпредприятия Оренбуржья получат 50 млн рублей на развитие - РИА Новости, 27.10.2022

Промпредприятия Оренбуржья получат 50 млн рублей на развитие

Правительство Оренбургской области дополнительно направило 50 миллионов рублей на поддержку промышленных предприятий региона, выделенные средства частично... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:09

2022-10-27T12:09

2022-10-27T12:09

оренбургская область

денис паслер

экономика

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ОРЕНБУРГ, 27 окт- РИА Новости. Правительство Оренбургской области дополнительно направило 50 миллионов рублей на поддержку промышленных предприятий региона, выделенные средства частично компенсируют затраты на обновление оборудования, продвижение продукции и закупку сырья, сообщает пресс-служба областного правительства."Субсидии промышленным предприятиям могут быть направлены на покупку нового оборудования: компенсация 40% затраченных средств, но не более 10 миллионов рублей, а также на продвижение продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках: компенсация 80% затраченных средств, но не более 900 тысяч рублей". – говорится в сообщении пресс-службы.Выделенные деньги также могут быть направлены на развитие народных художественных промыслов: компенсация 50% затраченных средств на покупку нового оборудования, максимум - 1 милионов рублей, и 80% затраченных средств могут быть направлены на закупку сырья - до 700 тысяч рублей.Конкурсы на получение субсидии будут объявлены на официальном сайте министерства промышленности и энергетики Оренбургской области."Мы систематически обновляем и делаем более адресными меры поддержки экономики региона в условиях санкционного давления. Это позволяет сохранить имеющиеся объемы производства, а по некоторым направлениям – увеличить их, помочь в реализации инвестиционных проектов, в том числе по импортозамещению, обеспечить стабильную занятость и должный уровень заработной платы оренбуржцев", - сказал губернатор региона Денис Паслер.По его словам, все вложенные бюджетные средства работают на укрепление экономики и возвращаются в казну в виде налогов, при этом предприятия получают импульс для развития.

https://ria.ru/20221004/gosdolg-1821449209.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, экономика