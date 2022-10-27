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Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН - РИА Новости, 27.10.2022
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Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН
Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН - РИА Новости, 27.10.2022
Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН
США, Германия, Великобритания и Франция, пытаясь поручить Секретариату ООН расследование сюжета с якобы иранскими беспилотниками на Украине, добиваются... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T01:21
2022-10-27T01:21
в мире
василий небензя
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ООН, 27 окт – РИА Новости. США, Германия, Великобритания и Франция, пытаясь поручить Секретариату ООН расследование сюжета с якобы иранскими беспилотниками на Украине, добиваются искусственного расширения компетенций органа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.Страны Запада утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран опровергли обвинения. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками.Как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни набором экспертов для расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генсек и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации."Действия западных делегаций, которые требуют от Секретариата проведения расследования сюжета с дронами, создает исключительно опасный прецедент для работы ООН. С правовой точки зрения, они добиваются искусственного расширения компетенции Секретариата и придания ему несвойственных функций за счет вторжения в прерогативы Совета безопасности", - сказал Небензя.По его словам, такой подход не отвечает базовым принципам функционирования ООН, включая принципы разделения компетенций между ее главными органами и их специализацией."Противоречит он и логике. Если за вопросы существа и политики будет самолично отвечать Секретариат и решать их по заказу отдельных государств-членов, то зачем тогда вообще нужны коллегиальные органы Совет безопасности и Генассамблея?" - задал вопрос Небензя.
https://ria.ru/20221027/oon-1827067077.html
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в мире, василий небензя, украина, германия, франция, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Василий Небензя, Украина, Германия, Франция, ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
01:21 27.10.2022
 
Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН

Небензя заявил, что Запад пытается искусственно расширить компетенцию Секретариата ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 27 окт – РИА Новости. США, Германия, Великобритания и Франция, пытаясь поручить Секретариату ООН расследование сюжета с якобы иранскими беспилотниками на Украине, добиваются искусственного расширения компетенций органа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
Страны Запада утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран опровергли обвинения. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
00:40
Небензя заявил, что СБ ООН не поручал Секретариату расследование по БПЛА
Как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни набором экспертов для расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генсек и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.
"Действия западных делегаций, которые требуют от Секретариата проведения расследования сюжета с дронами, создает исключительно опасный прецедент для работы ООН. С правовой точки зрения, они добиваются искусственного расширения компетенции Секретариата и придания ему несвойственных функций за счет вторжения в прерогативы Совета безопасности", - сказал Небензя.
По его словам, такой подход не отвечает базовым принципам функционирования ООН, включая принципы разделения компетенций между ее главными органами и их специализацией.
"Противоречит он и логике. Если за вопросы существа и политики будет самолично отвечать Секретариат и решать их по заказу отдельных государств-членов, то зачем тогда вообще нужны коллегиальные органы Совет безопасности и Генассамблея?" - задал вопрос Небензя.
Запуск беспилотников во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 14:15
Постпред Ирана назвал незаконным расследование ООН по БПЛА на Украине
 
В миреВасилий НебензяУкраинаГерманияФранцияООНСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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