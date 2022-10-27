https://ria.ru/20221027/oon-1827069284.html

Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН

Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН - РИА Новости, 27.10.2022

Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН

США, Германия, Великобритания и Франция, пытаясь поручить Секретариату ООН расследование сюжета с якобы иранскими беспилотниками на Украине, добиваются... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T01:21

2022-10-27T01:21

2022-10-27T01:21

в мире

василий небензя

украина

германия

франция

оон

совет безопасности оон

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg

ООН, 27 окт – РИА Новости. США, Германия, Великобритания и Франция, пытаясь поручить Секретариату ООН расследование сюжета с якобы иранскими беспилотниками на Украине, добиваются искусственного расширения компетенций органа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.Страны Запада утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран опровергли обвинения. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками.Как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни набором экспертов для расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генсек и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации."Действия западных делегаций, которые требуют от Секретариата проведения расследования сюжета с дронами, создает исключительно опасный прецедент для работы ООН. С правовой точки зрения, они добиваются искусственного расширения компетенции Секретариата и придания ему несвойственных функций за счет вторжения в прерогативы Совета безопасности", - сказал Небензя.По его словам, такой подход не отвечает базовым принципам функционирования ООН, включая принципы разделения компетенций между ее главными органами и их специализацией."Противоречит он и логике. Если за вопросы существа и политики будет самолично отвечать Секретариат и решать их по заказу отдельных государств-членов, то зачем тогда вообще нужны коллегиальные органы Совет безопасности и Генассамблея?" - задал вопрос Небензя.

https://ria.ru/20221027/oon-1827067077.html

https://ria.ru/20221025/bpla-1826626168.html

украина

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, василий небензя, украина, германия, франция, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)