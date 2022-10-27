https://ria.ru/20221027/oon-1827069284.html
Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН
Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН - РИА Новости, 27.10.2022
Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН
США, Германия, Великобритания и Франция, пытаясь поручить Секретариату ООН расследование сюжета с якобы иранскими беспилотниками на Украине, добиваются... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T01:21
2022-10-27T01:21
2022-10-27T01:21
в мире
василий небензя
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ООН, 27 окт – РИА Новости. США, Германия, Великобритания и Франция, пытаясь поручить Секретариату ООН расследование сюжета с якобы иранскими беспилотниками на Украине, добиваются искусственного расширения компетенций органа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.Страны Запада утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран опровергли обвинения. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками.Как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни набором экспертов для расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генсек и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации."Действия западных делегаций, которые требуют от Секретариата проведения расследования сюжета с дронами, создает исключительно опасный прецедент для работы ООН. С правовой точки зрения, они добиваются искусственного расширения компетенции Секретариата и придания ему несвойственных функций за счет вторжения в прерогативы Совета безопасности", - сказал Небензя.По его словам, такой подход не отвечает базовым принципам функционирования ООН, включая принципы разделения компетенций между ее главными органами и их специализацией."Противоречит он и логике. Если за вопросы существа и политики будет самолично отвечать Секретариат и решать их по заказу отдельных государств-членов, то зачем тогда вообще нужны коллегиальные органы Совет безопасности и Генассамблея?" - задал вопрос Небензя.
https://ria.ru/20221027/oon-1827067077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, василий небензя, украина, германия, франция, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Василий Небензя, Украина, Германия, Франция, ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН
Небензя заявил, что Запад пытается искусственно расширить компетенцию Секретариата ООН
ООН, 27 окт – РИА Новости. США, Германия, Великобритания и Франция, пытаясь поручить Секретариату ООН расследование сюжета с якобы иранскими беспилотниками на Украине, добиваются искусственного расширения компетенций органа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
Страны Запада утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники на Украине. Москва
и Тегеран опровергли обвинения. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД
), запрещающая Ирану
торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками.
Как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни набором экспертов для расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генсек и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.
"Действия западных делегаций, которые требуют от Секретариата проведения расследования сюжета с дронами, создает исключительно опасный прецедент для работы ООН. С правовой точки зрения, они добиваются искусственного расширения компетенции Секретариата и придания ему несвойственных функций за счет вторжения в прерогативы Совета безопасности", - сказал Небензя.
По его словам, такой подход не отвечает базовым принципам функционирования ООН, включая принципы разделения компетенций между ее главными органами и их специализацией.
"Противоречит он и логике. Если за вопросы существа и политики будет самолично отвечать Секретариат и решать их по заказу отдельных государств-членов, то зачем тогда вообще нужны коллегиальные органы Совет безопасности и Генассамблея
?" - задал вопрос Небензя.