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В Одессе мемориалы городов-героев России закрыли полиэтиленовыми пакетами - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/odessa-1827232738.html
В Одессе мемориалы городов-героев России закрыли полиэтиленовыми пакетами
В Одессе мемориалы городов-героев России закрыли полиэтиленовыми пакетами - РИА Новости, 27.10.2022
В Одессе мемориалы городов-героев России закрыли полиэтиленовыми пакетами
Мемориалы с названиями российских городов-героев на аллее славы в Одессе закрыли черными полиэтиленовыми пакетами, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:05
2022-10-27T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мемориалы с названиями российских городов-героев на аллее славы в Одессе закрыли черными полиэтиленовыми пакетами, пишет местное издание "Думская"."Мемориалы городов-героев России на одесской Аллее Славы закрыты полиэтиленовыми черными пакетами", - пишет издание "Думская".Мемориальный комплекс "Аллея славы" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны находится в центральном парке культуры и отдыха. На территории аллеи установлены памятники российским городам-героям.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220829/odessa-1812955159.html
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в мире, украина, одесса, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Россия
16:05 27.10.2022
 
В Одессе мемориалы городов-героев России закрыли полиэтиленовыми пакетами

"Думская": мемориалы российских городов-героев в Одессе закрыли полиэтиленовыми пакетами

© Фотография, опубликованная в социальных сетяхМемориалы российских городов-героев на "Аллее славы" в Одессе
Мемориалы российских городов-героев на Аллее славы в Одессе
© Фотография, опубликованная в социальных сетях
Мемориалы российских городов-героев на "Аллее славы" в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мемориалы с названиями российских городов-героев на аллее славы в Одессе закрыли черными полиэтиленовыми пакетами, пишет местное издание "Думская".
"Мемориалы городов-героев России на одесской Аллее Славы закрыты полиэтиленовыми черными пакетами", - пишет издание "Думская".
Памятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 16:59
Мэр Одессы выступил против сноса памятников
Мемориальный комплекс "Аллея славы" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны находится в центральном парке культуры и отдыха. На территории аллеи установлены памятники российским городам-героям.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 16:39Специальная военная операция на Украине
В Одессе предложили переименовать 164 улицы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаРоссия
 
 
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