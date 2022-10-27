https://ria.ru/20221027/odessa-1827232738.html
В Одессе мемориалы городов-героев России закрыли полиэтиленовыми пакетами
В Одессе мемориалы городов-героев России закрыли полиэтиленовыми пакетами - РИА Новости, 27.10.2022
В Одессе мемориалы городов-героев России закрыли полиэтиленовыми пакетами
Мемориалы с названиями российских городов-героев на аллее славы в Одессе закрыли черными полиэтиленовыми пакетами, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:05
2022-10-27T16:05
2022-10-27T16:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мемориалы с названиями российских городов-героев на аллее славы в Одессе закрыли черными полиэтиленовыми пакетами, пишет местное издание "Думская"."Мемориалы городов-героев России на одесской Аллее Славы закрыты полиэтиленовыми черными пакетами", - пишет издание "Думская".Мемориальный комплекс "Аллея славы" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны находится в центральном парке культуры и отдыха. На территории аллеи установлены памятники российским городам-героям.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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РИА Новости
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в мире, украина, одесса, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Россия
В Одессе мемориалы городов-героев России закрыли полиэтиленовыми пакетами
"Думская": мемориалы российских городов-героев в Одессе закрыли полиэтиленовыми пакетами
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Мемориалы с названиями российских городов-героев на аллее славы в Одессе закрыли черными полиэтиленовыми пакетами, пишет местное издание "Думская
".
"Мемориалы городов-героев России на одесской Аллее Славы закрыты полиэтиленовыми черными пакетами", - пишет издание "Думская".
Мемориальный комплекс "Аллея славы" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны находится в центральном парке культуры и отдыха. На территории аллеи установлены памятники российским городам-героям.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.