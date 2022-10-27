https://ria.ru/20221027/obschestvo-1827324434.html

Путин отметил большую консолидацию общества в России

Путин отметил большую консолидацию общества в России - РИА Новости, 27.10.2022

Путин отметил большую консолидацию общества в России

В целом в России очень большая консолидация общества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:57

2022-10-27T18:57

2022-10-27T21:10

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В целом в России очень большая консолидация общества, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом очень большая консолидация, вне зависимости от политической окраски и взглядов по поводу пути развития самой России", - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.Российский лидер отметил, что есть люди "абсолютно прозападной ориентации", но это небольшая часть людей, и такое было всегда во всех странах.

https://ria.ru/20221027/rossiya-1827295806.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин