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Путин отметил большую консолидацию общества в России - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин отметил большую консолидацию общества в России
Путин отметил большую консолидацию общества в России - РИА Новости, 27.10.2022
Путин отметил большую консолидацию общества в России
В целом в России очень большая консолидация общества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:57
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россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В целом в России очень большая консолидация общества, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом очень большая консолидация, вне зависимости от политической окраски и взглядов по поводу пути развития самой России", - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.Российский лидер отметил, что есть люди "абсолютно прозападной ориентации", но это небольшая часть людей, и такое было всегда во всех странах.
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
18:57 27.10.2022 (обновлено: 21:10 27.10.2022)
 
Путин отметил большую консолидацию общества в России

Путин считает, что в целом в России очень большая консолидация общества

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В целом в России очень большая консолидация общества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом очень большая консолидация, вне зависимости от политической окраски и взглядов по поводу пути развития самой России", - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.
Российский лидер отметил, что есть люди "абсолютно прозападной ориентации", но это небольшая часть людей, и такое было всегда во всех странах.
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