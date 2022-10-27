https://ria.ru/20221027/obschestvo-1827324434.html
Путин отметил большую консолидацию общества в России
Путин отметил большую консолидацию общества в России - РИА Новости, 27.10.2022
Путин отметил большую консолидацию общества в России
В целом в России очень большая консолидация общества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:57
2022-10-27T18:57
2022-10-27T21:10
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В целом в России очень большая консолидация общества, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом очень большая консолидация, вне зависимости от политической окраски и взглядов по поводу пути развития самой России", - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.Российский лидер отметил, что есть люди "абсолютно прозападной ориентации", но это небольшая часть людей, и такое было всегда во всех странах.
https://ria.ru/20221027/rossiya-1827295806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
18:57 27.10.2022 (обновлено: 21:10 27.10.2022)
Путин отметил большую консолидацию общества в России
Путин считает, что в целом в России очень большая консолидация общества