https://ria.ru/20221027/obrazovanie-1827149869.html
В Липецкой области повысят качество подготовки студентов
В Липецкой области повысят качество подготовки студентов - РИА Новости, 27.10.2022
В Липецкой области повысят качество подготовки студентов
Для улучшения подготовки студентов Липецкого медицинского колледжа приобретен аппаратно-программный комплекс "Пирогов", сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:25
2022-10-27T12:25
2022-10-27T12:25
липецкая область
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Для улучшения подготовки студентов Липецкого медицинского колледжа приобретен аппаратно-программный комплекс "Пирогов", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, комплекс приобретен на деньги областного бюджета в рамках реализации государственной поддержки профессиональных образовательных организаций. Его стоимостью чуть более 2 миллионов рублей. Оборудование представляет собой компьютер и интерактивную панель, на которой демонстрируются трехмерные анатомические модели. Благодаря высокому разрешению экран позволяет рассмотреть детали в высоком разрешении.Артамонов отметил, что комплекс позволит студентам визуально изучить строение тела и различные патологии, поможет им в освоении таких дисциплин, как судебно-медицинская экспертиза, хирургия, офтальмология, стоматология, отоларингология и многих других."Использование новых технологий в образовательном процессе, безусловно, повысит качество подготовки будущих медицинских работников", - отметил Артамонов.
https://ria.ru/20221021/lipetsk-1825682263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество
ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Для улучшения подготовки студентов Липецкого медицинского колледжа приобретен аппаратно-программный комплекс "Пирогов", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, комплекс приобретен на деньги областного бюджета в рамках реализации государственной поддержки профессиональных образовательных организаций. Его стоимостью чуть более 2 миллионов рублей. Оборудование представляет собой компьютер и интерактивную панель, на которой демонстрируются трехмерные анатомические модели. Благодаря высокому разрешению экран позволяет рассмотреть детали в высоком разрешении.
Артамонов
отметил, что комплекс позволит студентам визуально изучить строение тела и различные патологии, поможет им в освоении таких дисциплин, как судебно-медицинская экспертиза, хирургия, офтальмология, стоматология, отоларингология и многих других.
"Использование новых технологий в образовательном процессе, безусловно, повысит качество подготовки будущих медицинских работников", - отметил Артамонов.