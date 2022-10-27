https://ria.ru/20221027/obrazovanie-1827149869.html

В Липецкой области повысят качество подготовки студентов

В Липецкой области повысят качество подготовки студентов - РИА Новости, 27.10.2022

В Липецкой области повысят качество подготовки студентов

Для улучшения подготовки студентов Липецкого медицинского колледжа приобретен аппаратно-программный комплекс "Пирогов", сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:25

2022-10-27T12:25

2022-10-27T12:25

липецкая область

игорь артамонов

общество

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ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Для улучшения подготовки студентов Липецкого медицинского колледжа приобретен аппаратно-программный комплекс "Пирогов", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, комплекс приобретен на деньги областного бюджета в рамках реализации государственной поддержки профессиональных образовательных организаций. Его стоимостью чуть более 2 миллионов рублей. Оборудование представляет собой компьютер и интерактивную панель, на которой демонстрируются трехмерные анатомические модели. Благодаря высокому разрешению экран позволяет рассмотреть детали в высоком разрешении.Артамонов отметил, что комплекс позволит студентам визуально изучить строение тела и различные патологии, поможет им в освоении таких дисциплин, как судебно-медицинская экспертиза, хирургия, офтальмология, стоматология, отоларингология и многих других."Использование новых технологий в образовательном процессе, безусловно, повысит качество подготовки будущих медицинских работников", - отметил Артамонов.

https://ria.ru/20221021/lipetsk-1825682263.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, общество