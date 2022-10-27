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Новый мюзикл по песням группы "Секрет" появится в Москве

Новый мюзикл по песням группы "Секрет" появится в Москве - РИА Новости, 27.10.2022

Новый мюзикл по песням группы "Секрет" появится в Москве

В начале декабря в Театре МДМ в Москве состоится премьера нового мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!". Яркие кадры с презентации спектакля – в фотоленте... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:32

2022-10-27T12:32

2022-10-27T13:46

культпоход

дмитрий богачев

николай фоменко

максим леонидов

москва

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В начале декабря в Театре МДМ в Москве состоится премьера нового мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!". Яркие кадры с презентации спектакля – в фотоленте Ria.ru.

москва

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2022

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