Новый мюзикл по песням группы "Секрет" появится в Москве
В спектакле "Ничего не бойся, я с тобой!" звучат песни советской и российской группы "Секрет". В новый мюзикл вошли их 22 хита, премьера состоится 3 декабря.
В спектакле "Ничего не бойся, я с тобой!" звучат песни советской и российской группы "Секрет". В новый мюзикл вошли их 22 хита, премьера состоится 3 декабря.
Бит-квартет "Секрет", во многом походивший на легендарную ливерпульскую четверку, был создан в 1983 году в Ленинграде. В его классическом составе играли Николай Фоменко, Максим Леонидов, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов.
Бит-квартет "Секрет", во многом походивший на легендарную ливерпульскую четверку, был создан в 1983 году в Ленинграде. В его классическом составе играли Николай Фоменко, Максим Леонидов, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов.
Постановки, основанные на песнях популярных групп, принято называть джукбокс-мюзиклами. Самый известный из них –"Mamma Mia!" – дважды с успехом шел на московской сцене в 2006 и в 2012 году. После этого продюсер Дмитрий Богачев задумался над созданием собственной оригинальной постановки.
Постановки, основанные на песнях популярных групп, принято называть джукбокс-мюзиклами. Самый известный из них –"Mamma Mia!" – дважды с успехом шел на московской сцене в 2006 и в 2012 году. После этого продюсер Дмитрий Богачев задумался над созданием собственной оригинальной постановки.
Богачев признается, что выбор песен для спектакля "Ничего не бойся, я с тобой!" был очевиден: по его словам, песни группы "Секрет" соотносятся с романтикой середины 1980-х годов.
Богачев признается, что выбор песен для спектакля "Ничего не бойся, я с тобой!" был очевиден: по его словам, песни группы "Секрет" соотносятся с романтикой середины 1980-х годов.
"Новая постановка – это романтический мюзикл, городская история про наших современников, про нас самих – это то, чего сейчас не хватает", – поясняет Дмитрий Богачев. На фото: исполнители главных ролей Артемий Соколов-Савостьянов и Дарья Январина.
"Новая постановка – это романтический мюзикл, городская история про наших современников, про нас самих – это то, чего сейчас не хватает", – поясняет Дмитрий Богачев. На фото: исполнители главных ролей Артемий Соколов-Савостьянов и Дарья Январина.
События разворачиваются в Ленинграде 80-х. С одной стороны — белые ночи, разводные мосты, дворы, крыши, квартирники, неформалы, фарцовщики и смелая мода. А с другой — конфликт поколений, выбор между счастьем и благополучием, неприятие системного лицемерия и борьба с внутренним конформизмом.
События разворачиваются в Ленинграде 80-х. С одной стороны — белые ночи, разводные мосты, дворы, крыши, квартирники, неформалы, фарцовщики и смелая мода. А с другой — конфликт поколений, выбор между счастьем и благополучием, неприятие системного лицемерия и борьба с внутренним конформизмом.
Режиссером стал Михаил Миронов (на фото), работавший в МХТ им.Чехова, а музыкальным руководителем — Евгений Загот, который в 2022 году был удостоен премии "Золотая Маска" за работу в мюзикле "Шахматы". Общее художественное руководство новой постановкой взяли на себя продюсер Дмитрий Богачев и режиссер Евгений Писарев.
Режиссером стал Михаил Миронов (на фото), работавший в МХТ им.Чехова, а музыкальным руководителем — Евгений Загот, который в 2022 году был удостоен премии "Золотая Маска" за работу в мюзикле "Шахматы". Общее художественное руководство новой постановкой взяли на себя продюсер Дмитрий Богачев и режиссер Евгений Писарев.
Пьесу в соавторстве с режиссером Михаилом Мироновым написал драматург и сценарист Сергей Калужанов, в послужном списке которого работа над такими фильмами как "Время первых", "Мажор", "Метод-2".
Пьесу в соавторстве с режиссером Михаилом Мироновым написал драматург и сценарист Сергей Калужанов, в послужном списке которого работа над такими фильмами как "Время первых", "Мажор", "Метод-2".
За хореографию отвечает Ирина Кашуба, последними громкими работами которой стали мюзиклы "Шахматы" в Театре МДМ и "Стиляги" в Театре Наций, а также опера "Мазепа" в Большом Театре.
За хореографию отвечает Ирина Кашуба, последними громкими работами которой стали мюзиклы "Шахматы" в Театре МДМ и "Стиляги" в Театре Наций, а также опера "Мазепа" в Большом Театре.
"22 наших песни в новейших аранжировках, да еще на знаменитой успешными премьерами мюзиклов сцене МДМ — о чем еще может мечтать бит-квартет "Секрет" в канун своего 40-летнего юбилея?!", – так отозвались на спектакль Николай Фоменко и Максим Леонидов, актеры, музыканты, создатели и солисты бит-квартета "Секрет".
"22 наших песни в новейших аранжировках, да еще на знаменитой успешными премьерами мюзиклов сцене МДМ — о чем еще может мечтать бит-квартет "Секрет" в канун своего 40-летнего юбилея?!", – так отозвались на спектакль Николай Фоменко и Максим Леонидов, актеры, музыканты, создатели и солисты бит-квартета "Секрет".