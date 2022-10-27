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Новый мюзикл по песням группы "Секрет" появится в Москве - РИА Новости, 27.10.2022
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Новый мюзикл по песням группы "Секрет" появится в Москве
Новый мюзикл по песням группы "Секрет" появится в Москве - РИА Новости, 27.10.2022
Новый мюзикл по песням группы "Секрет" появится в Москве
В начале декабря в Театре МДМ в Москве состоится премьера нового мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!". Яркие кадры с презентации спектакля – в фотоленте... РИА Новости, 27.10.2022
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В начале декабря в Театре МДМ в Москве состоится премьера нового мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!". Яркие кадры с презентации спектакля – в фотоленте Ria.ru.
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культпоход, дмитрий богачев, николай фоменко, максим леонидов, москва, фото
Культпоход, Дмитрий Богачев, Николай Фоменко, Максим Леонидов, Москва
12:32 27.10.2022 (обновлено: 13:46 27.10.2022)
 

Новый мюзикл по песням группы "Секрет" появится в Москве

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В начале декабря в Театре МДМ в Москве состоится премьера нового мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!". Яркие кадры с презентации спектакля – в фотоленте Ria.ru.
© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"

В спектакле "Ничего не бойся, я с тобой!" звучат песни советской и российской группы "Секрет". В новый мюзикл вошли их 22 хита, премьера состоится 3 декабря.

Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой!
1 из 10

В спектакле "Ничего не бойся, я с тобой!" звучат песни советской и российской группы "Секрет". В новый мюзикл вошли их 22 хита, премьера состоится 3 декабря.

© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"

Бит-квартет "Секрет", во многом походивший на легендарную ливерпульскую четверку, был создан в 1983 году в Ленинграде. В его классическом составе играли Николай Фоменко, Максим Леонидов, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов.

Артисты мюзикла Артемий Соколов-Савостьянов и Владислав Ташбулатов
2 из 10

Бит-квартет "Секрет", во многом походивший на легендарную ливерпульскую четверку, был создан в 1983 году в Ленинграде. В его классическом составе играли Николай Фоменко, Максим Леонидов, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов.

© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"

Постановки, основанные на песнях популярных групп, принято называть джукбокс-мюзиклами. Самый известный из них –"Mamma Mia!" – дважды с успехом шел на московской сцене в 2006 и в 2012 году. После этого продюсер Дмитрий Богачев задумался над созданием собственной оригинальной постановки.

Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой!
3 из 10

Постановки, основанные на песнях популярных групп, принято называть джукбокс-мюзиклами. Самый известный из них –"Mamma Mia!" – дважды с успехом шел на московской сцене в 2006 и в 2012 году. После этого продюсер Дмитрий Богачев задумался над созданием собственной оригинальной постановки.

© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"

Богачев признается, что выбор песен для спектакля "Ничего не бойся, я с тобой!" был очевиден: по его словам, песни группы "Секрет" соотносятся с романтикой середины 1980-х годов.

Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой!
4 из 10

Богачев признается, что выбор песен для спектакля "Ничего не бойся, я с тобой!" был очевиден: по его словам, песни группы "Секрет" соотносятся с романтикой середины 1980-х годов.

© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"

"Новая постановка – это романтический мюзикл, городская история про наших современников, про нас самих – это то, чего сейчас не хватает", – поясняет Дмитрий Богачев. На фото: исполнители главных ролей Артемий Соколов-Савостьянов и Дарья Январина.

Исполнители главных ролей Артемий Соколов-Савостьянов и Дарья Январина
5 из 10

"Новая постановка – это романтический мюзикл, городская история про наших современников, про нас самих – это то, чего сейчас не хватает", – поясняет Дмитрий Богачев. На фото: исполнители главных ролей Артемий Соколов-Савостьянов и Дарья Январина.

© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"

События разворачиваются в Ленинграде 80-х. С одной стороны — белые ночи, разводные мосты, дворы, крыши, квартирники, неформалы, фарцовщики и смелая мода. А с другой — конфликт поколений, выбор между счастьем и благополучием, неприятие системного лицемерия и борьба с внутренним конформизмом.

Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой!
6 из 10

События разворачиваются в Ленинграде 80-х. С одной стороны — белые ночи, разводные мосты, дворы, крыши, квартирники, неформалы, фарцовщики и смелая мода. А с другой — конфликт поколений, выбор между счастьем и благополучием, неприятие системного лицемерия и борьба с внутренним конформизмом.

© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"

Режиссером стал Михаил Миронов (на фото), работавший в МХТ им.Чехова, а музыкальным руководителем — Евгений Загот, который в 2022 году был удостоен премии "Золотая Маска" за работу в мюзикле "Шахматы". Общее художественное руководство новой постановкой взяли на себя продюсер Дмитрий Богачев и режиссер Евгений Писарев.

Режиссер мюзкила Михаил Миронов
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Режиссером стал Михаил Миронов (на фото), работавший в МХТ им.Чехова, а музыкальным руководителем — Евгений Загот, который в 2022 году был удостоен премии "Золотая Маска" за работу в мюзикле "Шахматы". Общее художественное руководство новой постановкой взяли на себя продюсер Дмитрий Богачев и режиссер Евгений Писарев.

© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"

Пьесу в соавторстве с режиссером Михаилом Мироновым написал драматург и сценарист Сергей Калужанов, в послужном списке которого работа над такими фильмами как "Время первых", "Мажор", "Метод-2".

Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой!
8 из 10

Пьесу в соавторстве с режиссером Михаилом Мироновым написал драматург и сценарист Сергей Калужанов, в послужном списке которого работа над такими фильмами как "Время первых", "Мажор", "Метод-2".

© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"

За хореографию отвечает Ирина Кашуба, последними громкими работами которой стали мюзиклы "Шахматы" в Театре МДМ и "Стиляги" в Театре Наций, а также опера "Мазепа" в Большом Театре.

Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой!
9 из 10

За хореографию отвечает Ирина Кашуба, последними громкими работами которой стали мюзиклы "Шахматы" в Театре МДМ и "Стиляги" в Театре Наций, а также опера "Мазепа" в Большом Театре.

© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"

"22 наших песни в новейших аранжировках, да еще на знаменитой успешными премьерами мюзиклов сцене МДМ — о чем еще может мечтать бит-квартет "Секрет" в канун своего 40-летнего юбилея?!", – так отозвались на спектакль Николай Фоменко и Максим Леонидов, актеры, музыканты, создатели и солисты бит-квартета "Секрет".

Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой!
10 из 10

"22 наших песни в новейших аранжировках, да еще на знаменитой успешными премьерами мюзиклов сцене МДМ — о чем еще может мечтать бит-квартет "Секрет" в канун своего 40-летнего юбилея?!", – так отозвались на спектакль Николай Фоменко и Максим Леонидов, актеры, музыканты, создатели и солисты бит-квартета "Секрет".

© Фото предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
 
КультпоходДмитрий БогачевНиколай ФоменкоМаксим ЛеонидовМосква
 
 
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