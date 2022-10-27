https://ria.ru/20221027/niderlandy-1827177141.html

МИД Нидерландов проверит сообщения о нелегальных отделах китайской полиции

МИД Нидерландов проверит сообщения о нелегальных отделах китайской полиции - РИА Новости, 27.10.2022

МИД Нидерландов проверит сообщения о нелегальных отделах китайской полиции

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра пообещал расследовать сообщения в СМИ о предполагаемой деятельности на территории страны "незаконных отделов китайской... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:44

2022-10-27T13:44

2022-10-27T13:44

в мире

нидерланды

китай

амстердам

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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра пообещал расследовать сообщения в СМИ о предполагаемой деятельности на территории страны "незаконных отделов китайской полиции".Ранее голландские СМИ сообщили, что в Нидерландах якобы действуют "сервисные центры" Китая по оказанию административных услуг, которые могут являться нелегальными "отделениями полиции" КНР, якобы занимающимися слежкой за китайскими диссидентами и давлением на них. Отмечалось, что такие центры работают с 2018 года в Амстердаме и Роттердаме."Я обеспокоен очень тревожными сигналами о китайских агентствах, которые могут участвовать в полицейской деятельности в Нидерландах... Должно быть предельно ясно, что иностранное вмешательство в дела нашего государства неприемлемо", - написал Хукстра в своем аккаунте в Twitter.Голландский министр также пообещал расследовать эти факты и "добраться до сути".

https://ria.ru/20221025/gaz-1826726721.html

нидерланды

китай

амстердам

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Екатерина Зайцева

в мире, нидерланды, китай, амстердам