https://ria.ru/20221027/niderlandy-1827177141.html
МИД Нидерландов проверит сообщения о нелегальных отделах китайской полиции
МИД Нидерландов проверит сообщения о нелегальных отделах китайской полиции - РИА Новости, 27.10.2022
МИД Нидерландов проверит сообщения о нелегальных отделах китайской полиции
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра пообещал расследовать сообщения в СМИ о предполагаемой деятельности на территории страны "незаконных отделов китайской... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:44
2022-10-27T13:44
2022-10-27T13:44
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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра пообещал расследовать сообщения в СМИ о предполагаемой деятельности на территории страны "незаконных отделов китайской полиции".Ранее голландские СМИ сообщили, что в Нидерландах якобы действуют "сервисные центры" Китая по оказанию административных услуг, которые могут являться нелегальными "отделениями полиции" КНР, якобы занимающимися слежкой за китайскими диссидентами и давлением на них. Отмечалось, что такие центры работают с 2018 года в Амстердаме и Роттердаме."Я обеспокоен очень тревожными сигналами о китайских агентствах, которые могут участвовать в полицейской деятельности в Нидерландах... Должно быть предельно ясно, что иностранное вмешательство в дела нашего государства неприемлемо", - написал Хукстра в своем аккаунте в Twitter.Голландский министр также пообещал расследовать эти факты и "добраться до сути".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, китай, амстердам
В мире, Нидерланды, Китай, Амстердам
МИД Нидерландов проверит сообщения о нелегальных отделах китайской полиции
В МИД Нидерландов пообещали расследовать сообщения о нелегальных отделах китайской полиции