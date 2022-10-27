https://ria.ru/20221027/natsvalyuty-1827284774.html

Переход на нацвалюты будет набирать темп, заявил Путин

Переход на нацвалюты будет набирать темп, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Переход на нацвалюты будет набирать темп, заявил Путин

Переход на национальные валюты будет набирать темп, такие расчеты будут доминировать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:53

2022-10-27T17:53

2022-10-27T18:05

россия

валюта

в мире

экономика

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Переход на национальные валюты будет набирать темп, такие расчеты будут доминировать, заявил президент РФ Владимир Путин."Переход к расчетам в национальных валютах будет активно набирать обороты. Неизбежно. Это, конечно, зависит от уровня состояния эмитентов этих валют, от состояния их экономик, но будут укрепляться. И такие расчеты, безусловно, постепенно станут доминировать", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира.

https://ria.ru/20221024/torgovlya-1826158781.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, валюта, в мире, экономика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"