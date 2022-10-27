https://ria.ru/20221027/natsvalyuty-1827284774.html
Переход на нацвалюты будет набирать темп, заявил Путин
Переход на нацвалюты будет набирать темп, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Переход на нацвалюты будет набирать темп, заявил Путин
Переход на национальные валюты будет набирать темп, такие расчеты будут доминировать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:53
2022-10-27T17:53
2022-10-27T18:05
россия
валюта
в мире
экономика
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Переход на национальные валюты будет набирать темп, такие расчеты будут доминировать, заявил президент РФ Владимир Путин."Переход к расчетам в национальных валютах будет активно набирать обороты. Неизбежно. Это, конечно, зависит от уровня состояния эмитентов этих валют, от состояния их экономик, но будут укрепляться. И такие расчеты, безусловно, постепенно станут доминировать", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира.
https://ria.ru/20221024/torgovlya-1826158781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валюта, в мире, экономика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Валюта, В мире, Экономика, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:53 27.10.2022 (обновлено: 18:05 27.10.2022)
Переход на нацвалюты будет набирать темп, заявил Путин
Президент Путин заявил, что переход на национальные валюты будет набирать темп
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Переход на национальные валюты будет набирать темп, такие расчеты будут доминировать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Переход к расчетам в национальных валютах будет активно набирать обороты. Неизбежно. Это, конечно, зависит от уровня состояния эмитентов этих валют, от состояния их экономик, но будут укрепляться. И такие расчеты, безусловно, постепенно станут доминировать", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира.