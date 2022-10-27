https://ria.ru/20221027/natsionalizatsiya-1827324336.html

В России нет необходимости проводить национализацию, заявил Путин

В России нет необходимости проводить национализацию, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

В России нет необходимости проводить национализацию, заявил Путин

Проводить национализацию в России нет необходимости, мы исходим из рыночных условий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:57

2022-10-27T18:57

2022-10-27T19:12

россия

экономика

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Проводить национализацию в России нет необходимости, мы исходим из рыночных условий, заявил президент России Владимир Путин."Люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном все опять национализировать, всё огосударствлять... Насколько это эффективно, трудно сказать. В чем-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, но мы этого не делаем. У нас нет необходимости никакой. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221017/murmansk-1824542264.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"