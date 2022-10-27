https://ria.ru/20221027/natsionalizatsiya-1827324336.html
В России нет необходимости проводить национализацию, заявил Путин
В России нет необходимости проводить национализацию, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
В России нет необходимости проводить национализацию, заявил Путин
Проводить национализацию в России нет необходимости, мы исходим из рыночных условий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:57
2022-10-27T18:57
2022-10-27T19:12
россия
экономика
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Проводить национализацию в России нет необходимости, мы исходим из рыночных условий, заявил президент России Владимир Путин."Люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном все опять национализировать, всё огосударствлять... Насколько это эффективно, трудно сказать. В чем-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, но мы этого не делаем. У нас нет необходимости никакой. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221017/murmansk-1824542264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Экономика, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
18:57 27.10.2022 (обновлено: 19:12 27.10.2022)
В России нет необходимости проводить национализацию, заявил Путин
Президент Путин заявил, что в России нет необходимости проводить национализацию