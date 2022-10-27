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В России нет необходимости проводить национализацию, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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В России нет необходимости проводить национализацию, заявил Путин
В России нет необходимости проводить национализацию, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
В России нет необходимости проводить национализацию, заявил Путин
Проводить национализацию в России нет необходимости, мы исходим из рыночных условий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:57
2022-10-27T19:12
россия
экономика
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Проводить национализацию в России нет необходимости, мы исходим из рыночных условий, заявил президент России Владимир Путин."Люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном все опять национализировать, всё огосударствлять... Насколько это эффективно, трудно сказать. В чем-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, но мы этого не делаем. У нас нет необходимости никакой. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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россия, экономика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Экономика, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
18:57 27.10.2022 (обновлено: 19:12 27.10.2022)
 
В России нет необходимости проводить национализацию, заявил Путин

Президент Путин заявил, что в России нет необходимости проводить национализацию

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Проводить национализацию в России нет необходимости, мы исходим из рыночных условий, заявил президент России Владимир Путин.
"Люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном все опять национализировать, всё огосударствлять... Насколько это эффективно, трудно сказать. В чем-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, но мы этого не делаем. У нас нет необходимости никакой. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 11:01
Мурманский рыбный порт намерен обжаловать решение суда о национализации
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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