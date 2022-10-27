https://ria.ru/20221027/nastuplenie-1827127778.html
Пушилин заявил об удачном штурме на Марьинском направлении
Пушилин заявил об удачном штурме на Марьинском направлении - РИА Новости, 27.10.2022
Пушилин заявил об удачном штурме на Марьинском направлении
Российские войска успешно провели штурм на Марьинском направлении, которое остается одним из самых сложных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:33
2022-10-27T11:33
2022-10-27T12:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
безопасность
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские войска успешно провели штурм на Марьинском направлении, которое остается одним из самых сложных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Противник в частном секторе достаточно серьезно укрепился, там бетонные укрепления порядка двух метров, достаточно неплохо они подготовились. Но тем не менее накануне был удачный штурм <...>. Поэтому здесь мы тоже видим определенные успехи", — рассказал он.Есть определенные успехи и на Авдеевском направлении, добавил Пушилин.Помимо этого, он добавил, что российским военным удалось уничтожить плацдарм украинских войск на восточном берегу реки Жеребец — оттуда ВСУ пытались взять под контроль трассу Кременная — Сватово."Там ситуация динамично меняется, там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд, сейчас была возможность перейти уже в контрнаступление и выбить противника из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района, Новосадовое", — заявил врио главы ДНР.По его словам, одним из важнейших направлений остается Артемовское: взятие города позволит разорвать логистику войск киевского режима и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск. После этого можно будет начать освобождение северной части республики. Он добавил, что успехи на этом направлении есть.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221027/orly-1826938109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность
11:33 27.10.2022 (обновлено: 12:27 27.10.2022)
Пушилин заявил об удачном штурме на Марьинском направлении
Пушилин заявил, что союзным силам удался удачный штурм на Марьинском направлении
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Российские войска успешно провели штурм на Марьинском направлении, которое остается одним из самых сложных, сообщил
врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Противник в частном секторе достаточно серьезно укрепился, там бетонные укрепления порядка двух метров, достаточно неплохо они подготовились. Но тем не менее накануне был удачный штурм <...>. Поэтому здесь мы тоже видим определенные успехи", — рассказал он.
Есть определенные успехи и на Авдеевском направлении, добавил Пушилин.
Помимо этого, он добавил, что российским военным удалось уничтожить плацдарм украинских войск на восточном берегу реки Жеребец — оттуда ВСУ пытались взять под контроль трассу Кременная — Сватово.
"Там ситуация динамично меняется, там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд, сейчас была возможность перейти уже в контрнаступление и выбить противника из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района, Новосадовое", — заявил врио главы ДНР.
По его словам, одним из важнейших направлений остается Артемовское: взятие города позволит разорвать логистику войск киевского режима и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск. После этого можно будет начать освобождение северной части республики. Он добавил, что успехи на этом направлении есть.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.