08:56 27.10.2022 (обновлено: 10:28 27.10.2022)
Наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться до зимы, заявил Рогов
Рогов: основное наступление украинских войск на Запорожскую область может начаться осенью
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМост, разрушенный в результате обстрела ВСУ ракетами американской РСЗО Хаймарс, на окраине Энергодара
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Основное наступление украинских войск может начаться уже в ближайшие недели, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сейчас на Запорожском направлении идет перегруппировка украинских соединений. ВСУ перебрасывают войска из Харьковской области в Днепропетровск.
"Все это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления", — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинские войска своей атакой попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, защищающую Херсонскую область. Также они будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.
"Армия, Росгвардия и другие подразделения готовы встретить противника. Сейчас идет укрепление прибывшими мобилизованными, боевое слаживание и получение в достаточном объеме оружия и боеприпасов для удержания линии фронта с переходом в наступление", — заключил Рогов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.