https://ria.ru/20221027/nastuplenie-1827086272.html

Наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться до зимы, заявил Рогов

Наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться до зимы, заявил Рогов - РИА Новости, 27.10.2022

Наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться до зимы, заявил Рогов

Основное наступление украинских войск может начаться уже в ближайшие недели, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:56

2022-10-27T08:56

2022-10-27T10:28

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская аэс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир рогов

харьковская область

украина

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Основное наступление украинских войск может начаться уже в ближайшие недели, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Сейчас на Запорожском направлении идет перегруппировка украинских соединений. ВСУ перебрасывают войска из Харьковской области в Днепропетровск.По его словам, украинские войска своей атакой попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, защищающую Херсонскую область. Также они будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю."Армия, Росгвардия и другие подразделения готовы встретить противника. Сейчас идет укрепление прибывшими мобилизованными, боевое слаживание и получение в достаточном объеме оружия и боеприпасов для удержания линии фронта с переходом в наступление", — заключил Рогов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221027/kherson-1827083322.html

запорожская область

харьковская область

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир рогов, харьковская область, украина, безопасность