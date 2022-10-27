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Наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться до зимы, заявил Рогов - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/nastuplenie-1827086272.html
Наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться до зимы, заявил Рогов
Наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться до зимы, заявил Рогов - РИА Новости, 27.10.2022
Наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться до зимы, заявил Рогов
Основное наступление украинских войск может начаться уже в ближайшие недели, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T08:56
2022-10-27T10:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир рогов
харьковская область
украина
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Основное наступление украинских войск может начаться уже в ближайшие недели, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Сейчас на Запорожском направлении идет перегруппировка украинских соединений. ВСУ перебрасывают войска из Харьковской области в Днепропетровск.По его словам, украинские войска своей атакой попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, защищающую Херсонскую область. Также они будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю."Армия, Росгвардия и другие подразделения готовы встретить противника. Сейчас идет укрепление прибывшими мобилизованными, боевое слаживание и получение в достаточном объеме оружия и боеприпасов для удержания линии фронта с переходом в наступление", — заключил Рогов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область
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запорожская область, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир рогов, харьковская область, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Рогов, Харьковская область, Украина, Безопасность
08:56 27.10.2022 (обновлено: 10:28 27.10.2022)
 
Наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться до зимы, заявил Рогов

Рогов: основное наступление украинских войск на Запорожскую область может начаться осенью

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМост, разрушенный в результате обстрела ВСУ ракетами американской РСЗО Хаймарс, на окраине Энергодара
Мост, разрушенный в результате обстрела ВСУ ракетами американской РСЗО Хаймарс, на окраине Энергодара - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Основное наступление украинских войск может начаться уже в ближайшие недели, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сейчас на Запорожском направлении идет перегруппировка украинских соединений. ВСУ перебрасывают войска из Харьковской области в Днепропетровск.
"Все это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления", — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинские войска своей атакой попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, защищающую Херсонскую область. Также они будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.
"Армия, Росгвардия и другие подразделения готовы встретить противника. Сейчас идет укрепление прибывшими мобилизованными, боевое слаживание и получение в достаточном объеме оружия и боеприпасов для удержания линии фронта с переходом в наступление", — заключил Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир РоговХарьковская областьУкраинаБезопасность
 
 
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