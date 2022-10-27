https://ria.ru/20221027/nasledie-1827330849.html

Необходимо использовать все историческое наследие страны, заявил Путин

Необходимо использовать все историческое наследие страны, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Необходимо использовать все историческое наследие страны, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым использовать все историческое наследие страны, нельзя отказываться от позитивного ни в царской... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:08

2022-10-27T19:08

2022-10-27T19:08

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым использовать все историческое наследие страны, нельзя отказываться от позитивного ни в царской России, ни в советской."Я считаю необходимым использовать все наше наследие историческое, и считаю, что нельзя отказываться ни от чего: ни от того положительного, что было в истории России, связанного с царской империей, ни того положительного, было не мало положительного в истории Советского Союза. И там, и там были свои минусы, свои проблемы. Они по-разному преодолевались и имели разные последствия", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/putin-1827325854.html

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владимир путин, россия