https://ria.ru/20221027/nasledie-1827330849.html
Необходимо использовать все историческое наследие страны, заявил Путин
Необходимо использовать все историческое наследие страны, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Необходимо использовать все историческое наследие страны, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым использовать все историческое наследие страны, нельзя отказываться от позитивного ни в царской... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:08
2022-10-27T19:08
2022-10-27T19:08
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817410194_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f4f593884f7db343be875ef549fb2266.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым использовать все историческое наследие страны, нельзя отказываться от позитивного ни в царской России, ни в советской."Я считаю необходимым использовать все наше наследие историческое, и считаю, что нельзя отказываться ни от чего: ни от того положительного, что было в истории России, связанного с царской империей, ни того положительного, было не мало положительного в истории Советского Союза. И там, и там были свои минусы, свои проблемы. Они по-разному преодолевались и имели разные последствия", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/putin-1827325854.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817407727_0:0:2888:2166_1920x0_80_0_0_9a22cc4b463d219bf19ff43ccb978182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Необходимо использовать все историческое наследие страны, заявил Путин
Путин заявил, что считает необходимым использовать все историческое наследие страны
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым использовать все историческое наследие страны, нельзя отказываться от позитивного ни в царской России, ни в советской.
"Я считаю необходимым использовать все наше наследие историческое, и считаю, что нельзя отказываться ни от чего: ни от того положительного, что было в истории России, связанного с царской империей, ни того положительного, было не мало положительного в истории Советского Союза. И там, и там были свои минусы, свои проблемы. Они по-разному преодолевались и имели разные последствия", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".