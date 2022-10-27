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Мужчина ранил пять человек в торговом центре под Миланом, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
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Мужчина ранил пять человек в торговом центре под Миланом, сообщили СМИ
Мужчина ранил пять человек в торговом центре под Миланом, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
Мужчина ранил пять человек в торговом центре под Миланом, сообщили СМИ
Пять человек получили серьезные ножевые ранения в четверг вечером в торговом центре города Ассаго под Миланом в результате нападения мужчины, сообщил новостной... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T23:00
2022-10-27T23:00
милан
в мире
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РИМ, 27 окт – РИА Новости. Пять человек получили серьезные ножевые ранения в четверг вечером в торговом центре города Ассаго под Миланом в результате нападения мужчины, сообщил новостной телеканал Tgcom24.Согласно этой информации, карабинерам удалось задержать нападавшего. Им оказался 46-летний итальянец. Правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств ЧП. На данный момент не ясно, что послужило причиной нападения. Не исключено, что речь идет о поступке невменяемого человека.На место происшествия спешно прибыли несколько машин скорой помощи и специальный медицинский вертолет. Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. Состояние троих раненых оценивается медиками как тяжелое.По последней информации правоохранительных органов, нападение в торговом центре Ассаго не является террористическим актом.
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милан, в мире
Милан, В мире
23:00 27.10.2022
 
Мужчина ранил пять человек в торговом центре под Миланом, сообщили СМИ

Tgcom24: мужчина ранил ножом пять человек в торговом центре города Ассаго под Миланом

© Flickr / dlisbonaПолиция Италии
Полиция Италии - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Flickr / dlisbona
Полиция Италии. Архивное фото
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РИМ, 27 окт – РИА Новости. Пять человек получили серьезные ножевые ранения в четверг вечером в торговом центре города Ассаго под Миланом в результате нападения мужчины, сообщил новостной телеканал Tgcom24.
Согласно этой информации, карабинерам удалось задержать нападавшего. Им оказался 46-летний итальянец. Правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств ЧП. На данный момент не ясно, что послужило причиной нападения. Не исключено, что речь идет о поступке невменяемого человека.
На место происшествия спешно прибыли несколько машин скорой помощи и специальный медицинский вертолет. Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. Состояние троих раненых оценивается медиками как тяжелое.
По последней информации правоохранительных органов, нападение в торговом центре Ассаго не является террористическим актом.
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