https://ria.ru/20221027/napadenie-1827379747.html

Мужчина ранил пять человек в торговом центре под Миланом, сообщили СМИ

Мужчина ранил пять человек в торговом центре под Миланом, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2022

Мужчина ранил пять человек в торговом центре под Миланом, сообщили СМИ

Пять человек получили серьезные ножевые ранения в четверг вечером в торговом центре города Ассаго под Миланом в результате нападения мужчины, сообщил новостной... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T23:00

2022-10-27T23:00

2022-10-27T23:00

милан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17315/57/173155741_0:0:501:281_1920x0_80_0_0_1a4566acb188ef60df3c0d887f768446.jpg

РИМ, 27 окт – РИА Новости. Пять человек получили серьезные ножевые ранения в четверг вечером в торговом центре города Ассаго под Миланом в результате нападения мужчины, сообщил новостной телеканал Tgcom24.Согласно этой информации, карабинерам удалось задержать нападавшего. Им оказался 46-летний итальянец. Правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств ЧП. На данный момент не ясно, что послужило причиной нападения. Не исключено, что речь идет о поступке невменяемого человека.На место происшествия спешно прибыли несколько машин скорой помощи и специальный медицинский вертолет. Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. Состояние троих раненых оценивается медиками как тяжелое.По последней информации правоохранительных органов, нападение в торговом центре Ассаго не является террористическим актом.

https://ria.ru/20221026/terrorist-1827037261.html

милан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

милан, в мире