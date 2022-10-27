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Семьи ростовских мобилизованных освободили от транспортного налога

Семьи ростовских мобилизованных освободили от транспортного налога - РИА Новости, 27.10.2022

Семьи ростовских мобилизованных освободили от транспортного налога

Призванных в рамках частичной мобилизации и членов их семей в Ростовской области освободили от уплаты транспортного налога за два года, сообщил председатель... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:56

2022-10-27T12:56

2022-10-27T12:56

ростовская область

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости. Призванных в рамках частичной мобилизации и членов их семей в Ростовской области освободили от уплаты транспортного налога за два года, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.Соответствующие изменения в областной закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области" депутаты регионального парламента внесли на заседании в четверг."В нынешних условиях основные усилия органов власти на всех уровнях направлены на оказание поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей. Одно из решений – освобождение мобилизованных и членов их семей (супругов, несовершеннолетних детей и родителей) от уплаты транспортного налога", - сказал Ищенко.Он уточнил, что данная льгота будет распространяться на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. То есть налог, который необходимо было уплатить до 1 декабря текущего года, таким семьям оплачивать уже не придется, как и в следующем году. "Очевидно, что подобные меры поддержки мы будем рассматривать и в дальнейшем", - добавил спикер областного парламента.Ранее власти региона приняли решение о том, что мобилизованным из Ростовской области единовременно будет выплачено по 150 тысяч рублей из регионального бюджета. Кроме того, в середине октября были утверждены меры поддержки семей мобилизованных. Они предусматривают, в частности, зачисление детей мобилизованных в детские сады без очереди, бесплатное питание для учеников школ 5-11 классов и студентов-очников в государственных колледжах и училищах.Власти многих субъектов РФ ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

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александр ищенко, ростовская область, россия