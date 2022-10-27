https://ria.ru/20221027/nalog-1827162507.html
Семьи ростовских мобилизованных освободили от транспортного налога
Семьи ростовских мобилизованных освободили от транспортного налога - РИА Новости, 27.10.2022
Семьи ростовских мобилизованных освободили от транспортного налога
Призванных в рамках частичной мобилизации и членов их семей в Ростовской области освободили от уплаты транспортного налога за два года, сообщил председатель... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:56
2022-10-27T12:56
2022-10-27T12:56
ростовская область
александр ищенко
ростовская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825059857_0:169:3318:2035_1920x0_80_0_0_eee37436d3df45fd97a02c52c169f02b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости. Призванных в рамках частичной мобилизации и членов их семей в Ростовской области освободили от уплаты транспортного налога за два года, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.Соответствующие изменения в областной закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области" депутаты регионального парламента внесли на заседании в четверг."В нынешних условиях основные усилия органов власти на всех уровнях направлены на оказание поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей. Одно из решений – освобождение мобилизованных и членов их семей (супругов, несовершеннолетних детей и родителей) от уплаты транспортного налога", - сказал Ищенко.Он уточнил, что данная льгота будет распространяться на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. То есть налог, который необходимо было уплатить до 1 декабря текущего года, таким семьям оплачивать уже не придется, как и в следующем году. "Очевидно, что подобные меры поддержки мы будем рассматривать и в дальнейшем", - добавил спикер областного парламента.Ранее власти региона приняли решение о том, что мобилизованным из Ростовской области единовременно будет выплачено по 150 тысяч рублей из регионального бюджета. Кроме того, в середине октября были утверждены меры поддержки семей мобилизованных. Они предусматривают, в частности, зачисление детей мобилизованных в детские сады без очереди, бесплатное питание для учеников школ 5-11 классов и студентов-очников в государственных колледжах и училищах.Власти многих субъектов РФ ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825059857_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_2d14a135ec164e8cd6e576cd11ed10b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ищенко, ростовская область, россия
Ростовская область , Александр Ищенко, Ростовская область, Россия
Семьи ростовских мобилизованных освободили от транспортного налога
Семьи мобилизованных в Ростовской области освободили от транспортного налога
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости. Призванных в рамках частичной мобилизации и членов их семей в Ростовской области освободили от уплаты транспортного налога за два года, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Соответствующие изменения в областной закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области" депутаты регионального парламента внесли на заседании в четверг.
"В нынешних условиях основные усилия органов власти на всех уровнях направлены на оказание поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей. Одно из решений – освобождение мобилизованных и членов их семей (супругов, несовершеннолетних детей и родителей) от уплаты транспортного налога", - сказал Ищенко.
Он уточнил, что данная льгота будет распространяться на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. То есть налог, который необходимо было уплатить до 1 декабря текущего года, таким семьям оплачивать уже не придется, как и в следующем году. "Очевидно, что подобные меры поддержки мы будем рассматривать и в дальнейшем", - добавил спикер областного парламента.
Ранее власти региона приняли решение о том, что мобилизованным из Ростовской области единовременно будет выплачено по 150 тысяч рублей из регионального бюджета. Кроме того, в середине октября были утверждены меры поддержки семей мобилизованных. Они предусматривают, в частности, зачисление детей мобилизованных в детские сады без очереди, бесплатное питание для учеников школ 5-11 классов и студентов-очников в государственных колледжах и училищах.
Власти многих субъектов РФ
ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.