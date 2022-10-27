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Жителя Омска заподозрили в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями - РИА Новости, 27.10.2022
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Жителя Омска заподозрили в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями
Жителя Омска заподозрили в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями - РИА Новости, 27.10.2022
Жителя Омска заподозрили в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями
Жителя Омска подозревают в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями, о преступлении стало известно благодаря их старшей сестре, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:16
2022-10-27T12:16
происшествия
омск
россия
омская область
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ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Жителя Омска подозревают в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями, о преступлении стало известно благодаря их старшей сестре, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Омской области."По версии следствия, в 2019 году подозреваемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своих малолетних детей – девочки и двух мальчиков, которые в силу возраста не осознавали характера совершаемых с ними действий. О преступлении в октябре 2022 года сообщила в правоохранительные органы 19-летняя сестра потерпевших", - сказали в пресс-службе.Семья 34-летнего мужчины характеризуется сотрудниками полиции отрицательно, из-за злоупотреблений алкоголем в июле дети были изъяты органами опеки.Фигурант задержан, ему вменили насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Решается вопрос о его аресте.
https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
12:16 27.10.2022
 
Жителя Омска заподозрили в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями

Жителя Омска задержали по подозрению в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Жителя Омска подозревают в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями, о преступлении стало известно благодаря их старшей сестре, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Омской области.
"По версии следствия, в 2019 году подозреваемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своих малолетних детей – девочки и двух мальчиков, которые в силу возраста не осознавали характера совершаемых с ними действий. О преступлении в октябре 2022 года сообщила в правоохранительные органы 19-летняя сестра потерпевших", - сказали в пресс-службе.
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Фигурант задержан, ему вменили насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Решается вопрос о его аресте.
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