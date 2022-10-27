https://ria.ru/20221027/nadrugatelstvo-1827146968.html

Жителя Омска заподозрили в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями

Жителя Омска заподозрили в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями - РИА Новости, 27.10.2022

Жителя Омска заподозрили в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями

Жителя Омска подозревают в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями, о преступлении стало известно благодаря их старшей сестре, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:16

2022-10-27T12:16

2022-10-27T12:16

происшествия

омск

россия

омская область

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ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Жителя Омска подозревают в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями, о преступлении стало известно благодаря их старшей сестре, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Омской области."По версии следствия, в 2019 году подозреваемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своих малолетних детей – девочки и двух мальчиков, которые в силу возраста не осознавали характера совершаемых с ними действий. О преступлении в октябре 2022 года сообщила в правоохранительные органы 19-летняя сестра потерпевших", - сказали в пресс-службе.Семья 34-летнего мужчины характеризуется сотрудниками полиции отрицательно, из-за злоупотреблений алкоголем в июле дети были изъяты органами опеки.Фигурант задержан, ему вменили насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Решается вопрос о его аресте.

https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html

https://ria.ru/20221026/altay-1827057604.html

омск

россия

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, омск, россия, омская область