https://ria.ru/20221027/nadrugatelstvo-1827146968.html
Жителя Омска заподозрили в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями
Жителя Омска заподозрили в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями - РИА Новости, 27.10.2022
Жителя Омска заподозрили в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями
Жителя Омска подозревают в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями, о преступлении стало известно благодаря их старшей сестре, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:16
2022-10-27T12:16
2022-10-27T12:16
происшествия
омск
россия
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Жителя Омска подозревают в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями, о преступлении стало известно благодаря их старшей сестре, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Омской области."По версии следствия, в 2019 году подозреваемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своих малолетних детей – девочки и двух мальчиков, которые в силу возраста не осознавали характера совершаемых с ними действий. О преступлении в октябре 2022 года сообщила в правоохранительные органы 19-летняя сестра потерпевших", - сказали в пресс-службе.Семья 34-летнего мужчины характеризуется сотрудниками полиции отрицательно, из-за злоупотреблений алкоголем в июле дети были изъяты органами опеки.Фигурант задержан, ему вменили насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Решается вопрос о его аресте.
https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html
https://ria.ru/20221026/altay-1827057604.html
омск
россия
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
Жителя Омска заподозрили в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями
Жителя Омска задержали по подозрению в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями