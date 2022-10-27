https://ria.ru/20221027/moskva-1827113972.html
Бочкарев: восемь тысяч рабочих мест созданы в электродепо Москвы за 11 лет
Бочкарев: восемь тысяч рабочих мест созданы в электродепо Москвы за 11 лет - РИА Новости, 27.10.2022
Бочкарев: восемь тысяч рабочих мест созданы в электродепо Москвы за 11 лет
В Москве с 2011 года реконструировано и построено 11 электродепо для обслуживания подвижного состава метрополитена, что позволило организовать 8 тысяч рабочих... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:55
2022-10-27T10:55
2022-10-27T10:55
москва
андрей бочкарев
общество
московский метрополитен
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МОСКВА, 27 окт - РИА Недвижимость. В Москве с 2011 года реконструировано и построено 11 электродепо для обслуживания подвижного состава метрополитена, что позволило организовать 8 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По его словам, за 11 лет в Москве построили депо "Митино", "Братеево", "Лихоборы", "Солнцево", "Руднево", первый этап депо "Нижегородское". Также реконструированы "Печатники", "Планерное", "Сокол", первые этапы "Владыкино" и "Выхино"."Благодаря этой работе в городе было создано около 8 тысяч рабочих мест", - сказал Бочкарев, добавив, что одно московское электродепо обеспечивает рабочие места в среднем почти для 1 тысячи человек."Это важная мера поддержки экономики города. Электродепо – достаточно крупное предприятие, обеспечивающее занятость квалифицированным специалистам", – пояснил он.Электродепо в московском метро необходимы для ночного отстоя, ремонта и технического обслуживания поездов. С увеличением количества линий метро и их протяженности пропорционально растет и количество поездов, и потребность в электродепо.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, общество, московский метрополитен
Москва, Андрей Бочкарев, Общество, Московский метрополитен
МОСКВА, 27 окт - РИА Недвижимость. В Москве с 2011 года реконструировано и построено 11 электродепо для обслуживания подвижного состава метрополитена, что позволило организовать 8 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
По его словам, за 11 лет в Москве
построили депо "Митино", "Братеево", "Лихоборы", "Солнцево", "Руднево", первый этап депо "Нижегородское". Также реконструированы "Печатники", "Планерное", "Сокол", первые этапы "Владыкино" и "Выхино".
"Благодаря этой работе в городе было создано около 8 тысяч рабочих мест", - сказал Бочкарев, добавив, что одно московское электродепо обеспечивает рабочие места в среднем почти для 1 тысячи человек.
"Это важная мера поддержки экономики города. Электродепо – достаточно крупное предприятие, обеспечивающее занятость квалифицированным специалистам", – пояснил он.
Электродепо в московском метро необходимы для ночного отстоя, ремонта и технического обслуживания поездов. С увеличением количества линий метро и их протяженности пропорционально растет и количество поездов, и потребность в электродепо.