https://ria.ru/20221027/moskva-1827080239.html
Бирюков рассказал о благоустроенных территориях поликлиник в Москве
Бирюков рассказал о благоустроенных территориях поликлиник в Москве - РИА Новости, 27.10.2022
Бирюков рассказал о благоустроенных территориях поликлиник в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства с 2020 года провели масштабные работы по благоустройству территорий возле 66 поликлиник, в которых завершен... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T07:13
2022-10-27T07:13
2022-10-27T07:13
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с 2020 года провели масштабные работы по благоустройству территорий возле 66 поликлиник, в которых завершен капитальный ремонт, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые отремонтированы в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. Привели в порядок пространства около 30 взрослых, 33 детских и трех поликлиник смешанного типа", - отметил Бирюков.Заммэра рассказал, что в рамках работ убрали под землю все воздушные провода, сами территории разделили на зоны для решения хозяйственных задач, движения транспорта и пешеходов."Тротуары отделили от проезжей части, заменили ее асфальтобетонное покрытие. Возле взрослых поликлиник, где возможно, сделали зоны отдыха, а у детских - игровые площадки. Созданы комфортные условия для маломобильных граждан, оборудованы велопарковки и на ряде объектов - навесы в виде пергол для колясок и велосипедов", - подчеркнул Бирюков.Особое внимание уделили освещению пространств, в общей сложности установили несколько сотен фонарей с энергоэффективными лампами. В соответствии с требованиями безопасности по периметру территорий заменили или поставили более 8,3 тысячи метров ограждения.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле поликлиник провели дополнительное озеленение - высадили около 1,2 тысячи деревьев, свыше 9,6 тысячи кустарников, обустроили почти 172 тысячи квадратных метров газона и более 10 тысяч "квадратов" цветников.
https://ria.ru/20221026/moskva-1827026432.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
Бирюков рассказал о благоустроенных территориях поликлиник в Москве
Бирюков: территории 66 отремонтированных поликлиник благоустроили в Москве с 2020 года
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с 2020 года провели масштабные работы по благоустройству территорий возле 66 поликлиник, в которых завершен капитальный ремонт, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые отремонтированы в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. Привели в порядок пространства около 30 взрослых, 33 детских и трех поликлиник смешанного типа", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что в рамках работ убрали под землю все воздушные провода, сами территории разделили на зоны для решения хозяйственных задач, движения транспорта и пешеходов.
"Тротуары отделили от проезжей части, заменили ее асфальтобетонное покрытие. Возле взрослых поликлиник, где возможно, сделали зоны отдыха, а у детских - игровые площадки. Созданы комфортные условия для маломобильных граждан, оборудованы велопарковки и на ряде объектов - навесы в виде пергол для колясок и велосипедов", - подчеркнул Бирюков.
Особое внимание уделили освещению пространств, в общей сложности установили несколько сотен фонарей с энергоэффективными лампами. В соответствии с требованиями безопасности по периметру территорий заменили или поставили более 8,3 тысячи метров ограждения.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле поликлиник провели дополнительное озеленение - высадили около 1,2 тысячи деревьев, свыше 9,6 тысячи кустарников, обустроили почти 172 тысячи квадратных метров газона и более 10 тысяч "квадратов" цветников.