https://ria.ru/20221027/monopoliya-1827341299.html
Запад использует монополию в СМИ в собственных целях, заявил Путин
Запад использует монополию в СМИ в собственных целях, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Запад использует монополию в СМИ в собственных целях, заявил Путин
Запад использует монополию в средствах массовой информации, чтобы продвигать нужную информацию и убивать всё, что ему мешает, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:41
2022-10-27T19:41
2022-10-27T20:02
владимир путин
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827313693_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_0be9cf5706b1a6d5e091e5ba4a6eefc7.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад использует монополию в средствах массовой информации, чтобы продвигать нужную информацию и убивать всё, что ему мешает, заявил президент РФ Владимир Путин."Это тоже использование монополии в средствах массовой информации, чтобы продвигать нужную информацию и убивать всё, что им мешает. Но это же есть. Но вот все молчат", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что мировые СМИ даже не транслируют опубликованные "Газпромом" в 2016 году снимки, "когда под газопроводной системой лежит взрывное устройство", которое якобы было утеряно во время американских учений.
https://ria.ru/20221026/ssha-1826747734.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827313693_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1372a1422f185f1d1d974d76da346fbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, газпром
Владимир Путин, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия, Газпром
19:41 27.10.2022 (обновлено: 20:02 27.10.2022)
Запад использует монополию в СМИ в собственных целях, заявил Путин
Путин: Запад использует монополию в СМИ, чтобы продвигать нужную информацию