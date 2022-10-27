https://ria.ru/20221027/monopoliya-1827341299.html

Запад использует монополию в СМИ в собственных целях, заявил Путин

Запад использует монополию в СМИ в собственных целях, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Запад использует монополию в СМИ в собственных целях, заявил Путин

Запад использует монополию в средствах массовой информации, чтобы продвигать нужную информацию и убивать всё, что ему мешает, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:41

2022-10-27T19:41

2022-10-27T20:02

владимир путин

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

газпром

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад использует монополию в средствах массовой информации, чтобы продвигать нужную информацию и убивать всё, что ему мешает, заявил президент РФ Владимир Путин."Это тоже использование монополии в средствах массовой информации, чтобы продвигать нужную информацию и убивать всё, что им мешает. Но это же есть. Но вот все молчат", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что мировые СМИ даже не транслируют опубликованные "Газпромом" в 2016 году снимки, "когда под газопроводной системой лежит взрывное устройство", которое якобы было утеряно во время американских учений.

https://ria.ru/20221026/ssha-1826747734.html

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владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, газпром