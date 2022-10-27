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Запад использует монополию в СМИ в собственных целях, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Запад использует монополию в СМИ в собственных целях, заявил Путин
Запад использует монополию в СМИ в собственных целях, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Запад использует монополию в СМИ в собственных целях, заявил Путин
Запад использует монополию в средствах массовой информации, чтобы продвигать нужную информацию и убивать всё, что ему мешает, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:41
2022-10-27T20:02
владимир путин
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
газпром
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад использует монополию в средствах массовой информации, чтобы продвигать нужную информацию и убивать всё, что ему мешает, заявил президент РФ Владимир Путин."Это тоже использование монополии в средствах массовой информации, чтобы продвигать нужную информацию и убивать всё, что им мешает. Но это же есть. Но вот все молчат", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что мировые СМИ даже не транслируют опубликованные "Газпромом" в 2016 году снимки, "когда под газопроводной системой лежит взрывное устройство", которое якобы было утеряно во время американских учений.
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владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, газпром
Владимир Путин, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия, Газпром
19:41 27.10.2022 (обновлено: 20:02 27.10.2022)
 
Запад использует монополию в СМИ в собственных целях, заявил Путин

Путин: Запад использует монополию в СМИ, чтобы продвигать нужную информацию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад использует монополию в средствах массовой информации, чтобы продвигать нужную информацию и убивать всё, что ему мешает, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это тоже использование монополии в средствах массовой информации, чтобы продвигать нужную информацию и убивать всё, что им мешает. Но это же есть. Но вот все молчат", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что мировые СМИ даже не транслируют опубликованные "Газпромом" в 2016 году снимки, "когда под газопроводной системой лежит взрывное устройство", которое якобы было утеряно во время американских учений.
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Владимир ПутинВ миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"РоссияГазпром
 
 
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